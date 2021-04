L'Handbol Terrassa es retroba amb la victòria tretze jornades després

Handbol. Primera Divisió Estatal

21.04.2021 | 04:00

Valuosíssim triomf de l'Handbol Terrassa al pavelló de Can Jofresa davant d'un rival directíssim, el Sabadell Handbol en un dels derbis vallesans de la categoria. Els homes que prepara Xavi Font van trencar una mala ratxa de tretze jornades sense conèixer la victòria (amb deu derrotes i tres empats) i es van imposar amb contundència als sabadellencs per vuit gols de diferència (35-27). La victòria resulta clau per a les aspiracions dels egarencs, que gràcies a aquests dos punts han passat de la catorzena a la tretzena posició i han posat un punt més de distància amb relació a les places de descens. Estaven a només tres punts i ara estan a quatre.

Quan falten cinc jornades per acabar la competició, aquests quatre punts respecte al penúltim classificat, el Banyoles, suposen un petit gran respir per a un Handbol Terrassa que busca la salvació el més aviat possible.

Tot i que els visitants van començar marcant el primer gol, als set minuts l'Handbol Terrassa manava ja per 4 a 2, un avantatge que van saber mantenir fins al descans, al qual es va arribar amb una mínima diferència de 15 gols a 14.

La contundent sortida dels amfitrions els van situar en un 19 a 15 en els primers quatre minuts de la represa. A partir de llavors, el seu domini va començar a ser molt més clar. Al minut 40 van assolir un màxim avantatge de nou gols (25-16) i van saber gestionar el resultat fins a arribar al 35 a 27 final davant d'un Sabadell que no va trobar cap mena de resposta. Marc López, amb 9 gols, va ser el màxim anotador del conjunt terrassenc.

handbol terrassa, 35

Aleksandar Pejcinovic, Raül Guil, Cristian Serrano (2), Marc López (9), Navarro (3), Encinas, Ferrer (2), Javier Guil (7), Carlos López (3), Subirana, Martorell, Carles Serrano (5), Molina (1), Martínez (1), Hoyos (2), García i Raül Guil.

sabadell handbol, 27

Francesc Xavier Bosch, Campanya (8), Vallribera, Lejarza, Altés (3), Cavero (4), Carrillo (2), Cañamero, Vila (2), Guillem Bosch, Miquel (6), Ocaña, Amntor, Ogalla, Palet i Vilas (2).

Àrbitres. David Mateos i Jon Cid.

Parcials cada 5 minuts. 3-1, 4-2, 8-5, 10-8, 12-11, 15-14, descans, 19-14, 23-15, 27-17, 29-20, 33-23, 35-27.