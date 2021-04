El Jabac empata a Palma i es complica la permanència

Futbol. Divisió d'Honor juvenil. Fase de permanència

21.04.2021 | 04:00

Queden només tres jornades per tancar la fase de permanència i el Jabac ho té molt complicat per evitar el descens a la Lliga Nacional juvenil. El conjunt que prepara Àlex López va fer un bon partit a Palma de Mallorca davant del CD San Francisco, tot i que no va poder passar de l'empat a zero.

El primer temps va ser força equilibrat. Tots dos equips van buscar la victòria, els balears per assegurar la permanència quan abans millor i els terrassencs per no empitjorar encara més la seva mala situació classificatòria.

Al segon període, el Jabac va gaudir de les oportunitats més clares per guanyar, però la pilota no va voler entrar. Hamza i Garrido van disposar de sengles ocasions molt clares. I en els darrers minuts, Carrasco va poder fer el gol de la victòria.

Després d'aquest empat, el Jabac és vuitè amb 20 punts, a cinc de distància d'una zona de salvació que marca precisament el mateix San Francisco. Queden només nou punts en joc. Si dissabte a les 12, els d'Àlex López no guanyen a Can Jofresa al líder, el Real Mallorca, podrien baixar ja matemàticament.

Cd san francisco, 0

Dols, Pascual (Quetglas II, minut 83), Gysels (Haro, minut 58), López, Barber, Salama, Ramis, Vila, Llopart (Quetglas, minut 58), Cerdà (Gutiérrez, minut 83) i José Carlos.

jabac, 0

Pol Celaya, Marc Celaya, Tenorio, Carrasco, Romoleroux, De la Rubia, Hamza, Garrido, Solari (Gómez, minut 76), Guitart i Mateos (Estruch, minut 63).

Àrbitre. Aleksandar Ivaylov Angelov. Targeta groga per al jugador visitant Erick Romoleroux al minut 37.