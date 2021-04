Fatídic empat al minut 96 en un partit molt calent

Futbol. Primera Nacional femenina

21.04.2021 | 04:00

Un partit que hagués pogut acabar amb una clara victòria del Terrassa FC al difícil camp del CF Zaragoza "B" va acabar amb un injust repartiment de punts i amb un arbitratge que no va agradar a cap dels dos equips i que va acabar indignant tots dos entrenadors. El que semblava que seria un 0 a 1 que es quedava curt va acabar convertint-se en un empat a un gol per culpa d'un inexistent penal que la col·legiada va assenyalar quan passaven sis minuts del temps reglamentari, just abans d'assenyalar l'1 a 1 final. Les terrassenques van desaprofitar una oportunitat d'or per sumar tres punts que les haurien deixat fora de les posicions de descens. Ara són dotzenes amb 25 punts, a un punt de distància de la teòrica zona de salvació, que ocupa ara l'Igualada, que té 26 punts. Si baixés el cinquè d'aquest grup, les de Bacardit estarien a tres punts de distància d'un Huesca que té, i aquest és el problema, dos partits pendents.

Quatre jugadores sense actuar

La polèmica va començar abans que el partit. La col·legiada no va permetre que les porteres Ari Sáez i Andrea Santaulària i les jugadores Clara Sanz i Carla Ventura juguessin per entendre que no havien signat la declaració anti-Covid. Això va obligar Bacardit a posar sota pals la central Núria Marín.

Tot i els problemes sobrevinguts, el Terrassa FC va dominar la primera part i es va avançar en el marcador al minut 22 gràcies a un gol de Georgina Vila, que va rematar una assistència d'Andrea Pueyo des de la banda. Es va arribar al descans amb un valuós mínim avantatge per a les terrassistes.

A la segona meitat, el conjunt de Joan Bacardit va continuar manant i disposant d'ocasions. Quan quedaven pocs minuts, Andrea Pueyo va desaprofitar una gran ocasió, que hagués suposat el 0 a 2. L'àrbitre va allargar el matx sis minuts i al 96 va assenyalar un penal de Judit Sellarès, que es va limitar a robar una bola a l'àrea. La visitant va caure i Elena Valej va transformar la pena màxima en un 1 a 1 que va deixar el Terrassa FC i especialment el seu entrenador, que va acabar expulsat, tremendament frustrat, enfadat, indignat i decebut.

zaragoza cf "B", 1

Mallén, González, Rodríguez, Marcano (Galindo, minut 80), Valej, García, Boian, Fernández, Ariste (Cavero, minut 44), Ledesma (Hernández, minut 37) i Muñoz (Rey, minut 84).

TERRASSA FC, 1

Marín, Jiménez, Lozano, Domene, Caballero, Alegre (Villegas, minut 64) (Miranda, minut 83)), Rodríguez, Sellarès, Pueyo, De Fulgencio i Vila.

Àrbitre. Gema Martín García. Va ensenyar una targeta groga al delegat local Antonio José Liédana. Va expulsar amb vermelles directes a la jugadora visitant Samanta Lozano i a l'entrenador visitant Joan Bacardit.

Gols. 0-1, minut 22, Georgina Vila; 1-1, minut 96, Elena Valej de penal.