Exhaurides les entrades per a la "final-four" de Can Salas

Hockey. Divisió d'Honor

Jordi Guillem

21.04.2021 | 04:00

D'aquí a onze dies, el camp Josep Marquès es vestirà de gala per acollir la "final-four" de les lligues de Divisió d'Honor masculina i femenina. Gràcies a les mesures previstes en el Procicat, l'esdeveniment podrà tenir públic. L'aforament s'ha limitat a 500 espectadors, la meitat dels mil que caben als seients de la tribuna del camp principal de Can Salas. Ja no queden entrades per presenciar en directe els sis duels decisius per als dos títols. S'ha posat en marxa una llista d'espera.

Ahir a les 10 hores es va posar en marxa l'operatiu de venda d'entrades i la resposta ha estat absolutament inesperada. Minuts abans del migdia no quedava ja cap entrada. La immensa majoria d'aficionats que n'han pogut adquirir són terrassencs, una circumstància d'altra banda previsible a conseqüència del confinament comarcal actualment en vigor. Només els aficionats dels dos equips terrassencs que disputaran les semifinals masculines, Atlètic i Club Egara, podrien desplaçar-se a Terrassa, igual que els del conjunt femení del Júnior de Sant Cugat. Els altres cinc equips participants no podran tenir seguidors a les grades.

Preu únic de 27,50 euros

La Federació ha fixat un preu únic de 27,50 euros per a la competició, que inclou un abonament per als sis partits (les 4 semifinals de dissabte i les 2 finals de diumenge).

La massiva afluència de compradors ha fet que la web de venda d'entrades col·lapsés. La Federació Espanyola no ha parat de rebre trucades durant tot el matí. Minuts abans de les 12, els 500 bitllets que s'han posat a la venda ja s'havien exhaurit. En vista d'aquesta gran resposta i sabent que molts aficionats s'havien quedat sense entrades, la Federació està estudiant una doble mesura per permetre que alguns dels que s'han quedat sense entrada puguin tenir-ne. D'una banda s'intentaran habilitar algunes zones al lateral del camp o als gols, sempre respectant les mesures sanitàries pertinents. És a dir, cada espectador haurà de tenir un seient assignat.

D'altra banda, des de la Federació s'estudia la possibilitat que els aficionats que tinguin entrada i el seu equip caigui eliminat a les semifinals de dissabte 1 de maig puguin alliberar-la per tal que pugui ser revenuda sense cost addicional.

El que està clar que no es farà és instal·lar graderies supletòries, de manera que el gruix d'espectadors s'ubicarà a la zona de tribuna. La llotja d'autoritats ha quedat també restringida en aforament.

Només dos dels vuit equips que participaran a la "final-four" del cap de setmana de l'1 i el 2 de maig a Can Salas seran egarencs. Es tracta dels conjunts masculins de l'Atlètic Terrassa i del Club Egara. Tots dos persegueixen el mateix objectiu: proclamar-se campions de lliga. El camp Josep Marquès podria acollir el darrer derbi terrassenc de la temporada, bé a semifinals o a la final. Tot dependrà dels resultats de la darrera jornada, que es disputarà diumenge en horari unificat, a les 11 hores. Tots dos equips depenen d'ells per acabar primer (Atlètic) i tercer (Egara). Així serà si s'acomiaden guanyant. Si fos així no es veurien les cares fins a una hipotètica final.

ELS HORARIS

DISSABTE 1 DE MAIG

1ª semifinal femenina 10.00 hores

2ª semifinal femenina 12.00 hores

1ª semifinal masculina 14.00 hores

2ª semifinal masculina 16.00 hores



DIUMENGE 2 DE MAIG

Final femenina 10.30 hores

Final masculina 14.00 hores