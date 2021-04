Víctor Gutiérrez: "Pensava que aquesta mena de coses estaven superades"

Waterpolo. Divisió d'Honor

Jordi Guillem

20.04.2021 | 04:00

El 19 de febrer, el waterpolista del Club Natació Terrassa Víctor Gutiérrez denunciava l'existència d'homofòbia a l'esport. Explicava que hi havia eines legislatives per a combatre-la, però que no es feia. Que tot quedava en paper mullat. El boia madrileny va fer pública fa cinc anys la seva condició d'homosexual i ha esdevingut un gran activista en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. Dissabte, en el derbi vallesà contra el CN Sabadell, el primer partit de Divisió d'Honor que es va poder jugar amb públic a la piscina de l'Àrea Olímpica, Gutiérrez va viure un suposat insult homòfob per part del boia serbi del CN Sabadell Nemanja Ubovic.

En una batussa dins de l'aigua, d'aquelles que tenen els boies, el serbi li va dir "Cállate, maricón". Ningú no ho va sentir, però al jugador li va afectar. Molt. Tant que, una vegada acabat el partit, quan va anar saludant un per un als jugadors d'un CN Sabadell a qui acabava de derrotar, no va voler encaixar la ma del serbi. I llavors, tal com explica ell però també diversos companys seus, algun espectador, i fins i tot el seu propi entrenador, Dídac Cobacho, el va tornar a insultar. Lluny de penedir-se, Ubovic va tornar a intentar ferir Gutiérrez apel·lant a la seva condició sexual.

El jugador va quedar molt tocat. En sentir l'insult, aquest ja en fred, no a 200 revolucions, se'n va anar cap a Ubovic per intentar demanar-li explicacions. Els seus companys, afortunadament, el van aturar. "Això no és Sèrbia. És Espanya. Aquí es respecta a la gent", li va dir.

sense penediment

Malgrat la insistència sobre Ubovic perquè parlés amb Gutiérrez i es disculpés, encara no ho ha fet. Ell encara ho espera: "Mai no és tard per a disculpar-se. Si no ho vol fer públicament, almenys que ho faci en privat", explicava ahir Víctor Gutiérrez a Diari de Terrassa minuts abans d'entrenar-se amb els seus companys, que han tancat files entorn seu. L'entrenament del matí se'l va perdre. Li va demanar no assistir-hi a Dídac Cobacho, el seu entrenador, que el va veure francament tocat. "Conec al Víctor. Va sortir de la piscina molt tocat. Sap que tant jo com tots els seus companys estem amb ell i ens el creiem".

Gutiérrez ja havia rebut en d'altres oportunitats aquesta mena d'insults. Dissabte va decidir dir prou. "La primera vegada que m'insulta és al segon quart. Em va dir "Cállate, maricón". No vaig saber què fer: si anar-me'n per ell o marxar del partit. Però vaig decidir continuar. El que volia era desestabilitzar-me i el partit era prou important com per a no perjudicar l'equip. Ens jugàvem la classificació per a la Champions". Després, la seva reacció en fred se li va fer insuportable. Va anar a parlar amb els àrbitres, que li van dir que no hi podien fer res, ja que no ho havien sentit. Però el van animar a denunciar-ho públicament". I això va fer. En arribar a casa, encara amb la roba de l'equip, va denunciar la situació a través d'Instagram. I el seu missatge es va fer viral.

De Ricky Martin a Miquel Iceta

Alguns li demanaven que desvelés el nom de qui l'havia insultat, que no el protegís. Un d'ells va ser el cantant Ricky Martín. I els va fer cas, ja que Ubovic no ha demanat encara perdó. El jugador va rebre múltiples mostres de suport. El van trucar per telèfon per traslladar-li el seu escalf l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el ministre de Política Territorial i Funció Pública Miquel Iceta; i el secretari general del PSC, Salvador Illa, entre d'altres. Ahir no va parar d'atendre a diaris, ràdios i televisions. Abans d'anar a entrenar, va explicar que volia que aquest cas servís d'una vegada per totes amb l'estigmatització que patien massa persones. "Pensava que aquesta mena de coses estaven ja superades. Em va afectar més del que jo em permeto que m'afecti a mi mateix. No vull que això continuï. Si el fet d'haver-ho fet públic, de no haver-ho amagat, serveix perquè no torni a passar, serà genial. Més que per mi, pateixo per tots aquells nois i noies que no tenen la protecció que tinc jo. Si a mi em passa això jugant a l'elit, en un entorn aparentment segur, no vull ni imaginar el que deuen patir aquests nois anònims".

Dissabte, poc després d'acabar el derbi, la seva emocionada denúncia es va fer viral, tant a les xarxes socials com als mitjans tradicionals. "Per mi, no és un insult. Jo estic molt orgullós de ser homosexual, gai o maricón. Entenc que pugui passar dins l'aigua a 200 pulsacions. Però quan el partit ha acabat, no he volgut donar-li la mà i m'ha tornat a insultar. Hi ha gent i companys que ho han escoltat", assenyalava l'ex del Real Canoe en un vídeo de més de sis minuts de durada".

El waterpolista del CN Terrassa no havia dit el nom de qui l'havia insultat, "per evitar que l'assetgin a les xarxes", però diumenge va penjar un altre vídeo i va revelar que l'autor dels insults era Nemanja Ubovic, un waterpolista com ell, de 30 anys com ell, amb qui s'ha enfrontat en totes les categories internacionals, un amb Sèrbia i l'altre amb Espanya. "Ens coneixem de fa temps. No és que siguem amics, però fa anys que ens coneixem".

El CN Terrassa va expressar en un comunicat tot el seu suport al waterpolista i ha lamentat que se segueixin produint insults homòfobs. El CN Sabadell ha emès un comunicat lamentant el fet, igual que la Federació Espanyola de Natació, que va informar ahir que obrirà una investigació per intentar aclarir els fets. El Comitè de Competició ha decidit actuar d'ofici.

El Club Natació Sabadell va emetre ahir un tebi comunicat anunciant que ha decidit apartar el jugador serbi fins que no es resolgui l'expedient informatiu que el mateix club ha obert. Diu el text que "s'han posat de manifest l'existència de versions contradictòries, que estan sent estudiades". Ubovic no entrenarà ni jugarà. El boia serbi, però, ja tenia decidit abandonar el conjunt sabadellenc a finals de temporada, probablement al Ferencváros hongarès.