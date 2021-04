El Terrassa assalta la zona d'ascens

Futbol. Fase d'ascens directe a la Segona Divisió de la RFEF

Jordi Guillem

20.04.2021 | 04:00

Les possibilitats del Terrassa FC s'han capgirat com un mitjó en les dues primeres jornades de la fase d'ascens. Diumenge es va imposar per 0 a 3 a Granollers i s'ha situat segon, en zona d'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. L'Europa suma 50 punts i té virtualment assegurada la primera de les dues places d'ascens. L'equip va signar a Granollers un dels millors partits de la temporada. Davant d'un rival que va voler tractar bé la pilota, els terrassistes van estar sempre molt concentrats i van manar sobre el camp, distribuint bé el joc, guanyant pilotes dividides i, especialment, oferint una sensació de control i superioritat com mai.

El duel va començar amb el Terrassa manant. García va situar Jaume Pascual de lateral dret amb molt recorregut i el golejador Lucas Viña a l'esquerra. Pelegrín, Mico i Castillo van desenvolupar un treball impecable a l'eix de la defensa. El doble pivot el van conformar Galeano i Adri Lledó, mentre que Àlex Fernández va jugar de mitja punta, amb Josu, que va fer un autèntic partidàs, amb llibertat de moviments i Sergi Arranz, que es va retrobar amb el gol, en punta.

Als quinze minuts es va obrir el marcador en una acció de murri de Josu, que va servir una falta a la frontal quan els locals encara col·locaven la tanca. Va sorprendre obrint a l'esquerra, on Lucas Viña, que ja va marcar davant del Cerdanyola, va obrir el marcador de xut creuat.

Res no va canviar. Al minut 51, Pelegrín es va sumar a la festa i gairebé fa el segon en un gran llançament que va passar fregant l'escaire. Quan transitava el Terrassa pels seus millors moments, Sergi Arranz es va retrobar amb el gol. Va aprofitar una altra assistència de Josu a la contra per fer el 0 a 2 que tancava el partit. Just abans, el col·legiat havia anul·lat per orsai el possible empat dels amfitrions per orsai de Suaibo. Lluny de desendollar-se del partit, els terrassistes van lluitar fins al final, amb un Josu que va disposar de diverses oportunitats. Al minut 81, el defensor local Eloi Zamorano va marxar lesionat i el Granollers es va quedar amb deu. Al minut 88, José Enrique va tancar el partit amb el 0 a 3 després d'un refús a rematada d'Agudo.