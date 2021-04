Un seriós Atlètic va sumar un punt contra el Júnior FC

Hockey. Divisió d'Honor femenina

20.04.2021 | 04:00

Empat sense gols de l'Atlètic a Can Salas contra un dels favorits, un Júnior que ocupa la segona posició a la taula classificatòria. Les de Jordi Flo van oferir una molt bona imatge i van sumar un punt que, dissortadament, pot no ser suficient en la seva lluita per assolir la permanència a la categoria. A les terrassenques els hi resten dos partits, els derbis contra CD Terrassa (ajornat en el seu dia) i Egara, i necessiten guanyar els dos per aconseguir la salvació matemàtica, encara que, depenent dels resultats d'altres rivals, també podria assegurar-se la permanència una temporada més a la màxima categoria del hockey espanyol.

En els dos primers quarts, el Júnior va voler imposar la seva condició de segon classificat i va atacar amb intensitat, creant algunes oportunitats esporàdiques, que no va poder concretar.

Jessica Buchanan, la portera del conjunt de Can Salas, va estar molt encertada en les arribades de les de Sant Cugat del Vallès i es va arribar al temps de descans amb empat a zero en el lluminós, resultat que es mantindria fins a la conclusió.

Millor les locals

En el tercer quart, l'Atlètic va oferir una notable millora en el seu joc atacant i va dominar en moltes fases. La millor oportunitat de les de Flo la va tenir Cristina Escudé, amb una rematada creuada que va sortir fora. En el quart període del partit, les de Can Salas van continuar amb fermesa i van gaudir d'alguna ocasió que no van saber definir. Amb el temps acabat, van tenir un penal a favor que no van saber executar amb èxit.

atlètic, 0

Buchanan, Maria Barba, Escudé, Dorda, Carles, Clara Barba, Badia, Beltran, Rinaldi, Anna Barba i Gestí, equip inicial, Sabatelli, Calvó, Martínez, Vizcaíno i Ibáñez.

júnior fc, 0

Martínez, Bosch, Berta Serrahima, Lamoglia, Anna Serrahima, Vidosa, Oliva, Alonso, Piris, Grau i Petchamé, equip inicial, Gil, Mariona Serrahima, García, Strappato, San José i Salvador.

Àrbitres. Guillem Ramal i Luis Alejandro Mafla. Van amonestar amb tarjeta groga a la jugadora local Elena Martínes al minut 63 de partit.