La seqüència dels fets

20.04.2021 | 04:00

Després del derbi entre egarencs i sabadellencs, ja fora de l'aigua, els jugadors d'ambdós equips es van saludar. El boia madrileny Víctor Gutiérrez no havia oblidat encara l'insult homòfob que havia rebut en una acció en la qual va quedar emparellat durant el partit amb el també boia serbi del CN Sabadell Nemanja Ubovic. L'insult li havia fet mal, però volia pensar que era una d'aquelles males paraules que es diuen a 200 pulsacions dins la voràgine d'un partit de waterpolo. Allò que passa dins l'aigua es queda a l'aigua, devia pensar. Tot i que li dolgués, tot i que fos lleig, molt lleig. I desagradable, molt desagradable. I innecessari. I incomprensible. I molts adjectius més. Llavors, es va trobar de cara amb Ubovic i, amb tota coherència, va decidir no donar-li la mà. Li havia fet mal que l'insultés i no se sentia ni amb les ganes ni amb la necessitat, i menys amb l'obligació, de saludar-lo. En veure que el madrileny refusava l'encaixada de mans, Ubovic, sempre segons la versió de Víctor Gutiérrez i dels seus companys que ho van sentir, va tornar a insultar el jugador del CN Terrassa. Com es pot veure en aquesta seqüència, Gutiérrez ho va sentir i el va assenyalar ràpidament. El seu entrenador, Dídac Cobacho, va adonar-se'n i va agafar el seu jugador. Primer se li va escapar, però després el va poder aturar. Els seus respectius companys van acabar separant finalment els jugadors.