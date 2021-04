Remuntada de l'Egara en un derbi molt lluitat

Hockey. Divisió d'Honor femenina

20.04.2021 | 04:00

L'Egara va saber reaccionar al gol inicial del CD Terrassa i es va endur el derbi local al Pla del Bon Aire. En un partit molt lluitat, les d'Albert Massaguer van remuntar i van sumar els tres punts davant un rival que ho va intentar de totes les maneres possibles per, com a mínim, recuperar un punt, però que no ho va poder aconseguir.

El partit, després d'uns primers compassos on cap dels dos equips volia cedir terreny, va començar a tenyir-se de color visitant després que Clara Ycart, en el minut 12, transformés amb un llançament directe un penal-córner i establís el 0 a 1 per les de Litus Ullés.

L'Egara va reaccionar i va començar a fabricar accions atacants que no va poder culminar. Tània Escaich, per la seva banda, va estar a punt de marcar el 0 a 2, en una bona opció de les visitants, però no va acabar la seva acció amb èxit. I, a pocs segons per a la finalització del segon quart, les locals van assolir el gol de l'empat, en un penal-córner combinat que va resoldre Anna Fitó.

A la represa, i en el tercer quart, l'Egara va sortir amb més empenta als inicis, però les d'Ullés van saber aturar els seus atacs. El joc no acabava de descantar-se cap a un bàndol concret i les ocasions no sovintejaven gaire. Quan semblava que aquest tercer quart finalitzaria sense novetats pel que fa al marcador, poc abans d'acabar, les de Massaguer van tornar a aconseguir superar a la portera del CD Terrassa.

Gol de penal-córner

Va ser de nou en un llançament de penal, també combinat que, en aquesta ocasió, va saber definir l'alemany Sophia Willig. En el darrer quart, el CD Terrassa ho va intentar de totes les formes possibles i va disposar d'alguns penals que, entre la defensa i la portera local, Mariona Girabent, es van encarregar de salvar. Per part local, Berta bonastre va gaudir d'una oportunitat per sentenciar, però la seva rematada va impactar al pal.



club egara, 2

Girabent, Adell, Colet, Nona López-Llauder, Fitó, Willig, Fuentes, Tost, Carola Salvatella, Bonastre i Bosch, equip inicial, Gispert, Carla López-Llauder, Gibert, Herrero, Cristina Salvatella i Fontanes.

cd terrassa, 1

Pustilnik, Naia Alonso, Monroig, Pineda, Arola Ycart, Clara Ycart, Forte, Pons, Escaich, Fiona Adell i Petchamé, equip inicial, Villoro, Lena Alonso, Vancells, Maturana, Nina Adell i Fonollosa.

Àrbitres. Ignasi Ribó i Gema Calderón.

Gols. 0-1, minut 12, Clara Ycart de penal-córner; 1-1, minut 34, Anna Fitó de penal-córner; 2-1, minut 52, Sophia Willig de penal-córner.