Reacció fulminant de l'Atlètic, que defensa el primer lloc

Hockey. Divisió d'Honor masculina

20.04.2021 | 04:00

L'Atlètic va sumar tres punts més que el mantenen com a líder en solitari de la fase regular a falta d'una jornada per a la seva conclusió. El conjunt de Can Salas va saber reaccionar al gol inicial del Barça i, en set minuts, va sentenciar el partit a favor seu.

Els blaugranes van avançar-se en el marcador, gràcies a un penal-córner transformat per Ari Laiho, però els de Xero Gasol no es van deixar sorprendre més i van seguir atacant. En el tram final del segon quart, l'Atlètic va aconseguir tres gols que donaven la volta al resultat i encarrilaven el triomf. Pau Cunill, de penal, Quim Malgosa i Marc Boltó, van ser els autors dels gols dels terrassencs.

En els dos últims quarts, els de Can Salas van saber contenir els atacs dels visitants i van intentar ampliar la seva renda, sense fortuna. El Barça va retallar diferències, en un altre penal-córner, però l'Atlètic va mantenir la seva renda.

atlètic, 3

Calzada, Bonastre, Enrique, Torras, Jan Malgosa, Boltó, Sallés, Marc Escudé, Tarrés, Quim Malgosa i Ibáñez, equip inicial, Beltran, Nil Escudé, Vizcaíno, Cunill, Dalmases i Monzó.

fc barcelona, 2

Adrián Rafi, Sergi Martínez, Delàs, Herrero, San Martín, Andreas Rafi, Laiho, Roca, Gallego, De Leeuw i Gonzalo, equip inicial, Fernández, Serrat, Joan Martínez, Dassen, De la Maza i Labbe.

Àrbitres. Màrius Cuadrat i Paul Salvati.

Gols. 0-1, minut 18, Ari Laiho de penal-córner; 1-1, minut 28, Pau Cunill de penal-córner; 2-1, minut 29, Quim Malgosa; 3-1, minut 35, Marc Boltó; 3-2, minut 52, Andreas Rafi.