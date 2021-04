L'Egara es va endur el derbi de Les Pedritxes

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Sergi Estapé

20.04.2021 | 04:00

No ho va tenir gens fàcil l'Egara per superar un CD Terrassa molt aplicat en un derbi amb poques oportunitats de gol i que va decidir Pau Quemada de penal-córner, a cinc minuts per a la conclusió. Tot i la diferència a la classificació, els de Les Pedritxes van sortir sense complexos i van plantar cara al conjunt de Ramon Sala, que lluita per conservar la tercera plaça de la classificació. Els de Ramon Rius, per la seva banda, treballen per evitar el descens directe i van sortir a mossegar des del primer minut. Finalment, la balança va caure del cantó dels del Pla del Bon Aire.

Només començar, en el minut 3, Quemada va gaudir d'una bona opció, però la seva rematada va sortir fora. El CD Terrassa va respondre, amb un penal-córner que va executar Sergi Bosque, i que la defensa va saber avortar. La segona gran ocasió dels visitants va ser per Àlex Broto, però el porter Alberto Carnivcer ho va impedir. Abans de la conclusió del primer quart, Quemada no va poder concretar una bona acció protagonitzada per Marc García-Chicote.

En el segon quart, no hi va haver un dominador clar en els primers instants. El CD Terrassa ho va intentar amb atacs que no acabaven en oportunitats de gol mentre que l'Egara replicava sense punteria. En el tram final d'aquest període, els locals van poder marcar, en un contraatac que Francesc Roset va rematar massa alt mentre que els de Sala van poder marcar a les acaballes en una bona acció de Josep Romeu sobre Quemada, que Carnicer va tornar a refusar.

Accions ofensives

Després del descans, i en el tercer quart, es van viure els millors minuts pel que fa a les accions ofensives. Especialment va ser clara l'opció que va tenir Marc Lara, després d'una passada de Pau Petchamé, però Quico cortès va salvar el seu equip. Per l'Egara, Xavi Gispert ho va provar amb una rematada creuada i Roset va gaudir de dues bones ocasions, en sengles contraatacs dels locals, però no va estar encertat. En la part final d'aquest quart, els del Pla del Bon Aire ho van intentar amb una rematada d'Àlex Gil i un penal de Quemada.

En el darrer quart, l'Egara va intensificar els seus atacs i, a cinc minuts per a la conclusió, i en el quart penal-córner a favor seu, que els locals van protestar, Quemada no va fallar i va establir el 0 a 1 final.