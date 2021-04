Igualada amb regust amarg pel San Cristóbal

Futbol. Fase de promoció d'ascens a la Segona Divisió de la RFEF

Sergi Estapé

20.04.2021 | 04:00

El San Cristóbal va sumar al camp del Vilassar de Mar el segon punt de la segona fase de la competició, la que el pot classificar per a una de les dues places que disputaran la promoció per obtenir una plaça d'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. Els d'Oliver Ballabriga, que sempre van anar per sota del marcador, van tenir millors ocasions que el seu rival, van mostrar una cara ben diferent de la de les últimes jornades i de gairebé tota la Lliga: no van estar gens fins en defensa i van encaixar tres gols fruit d'això però, en canvi, van marcar-ne tres i van aprofitar millor les seves ocasions, a diferència de molts altres partits d'aquesta temporada, com va veure's la jornada passada a casa enfront de la FE Grama.

El partit va començar sense un clar dominador i amb poques accions dignes de menció pel que fa al vessant ofensiu. Tot va canviar en el minut 14 quan els locals es van avançar en el marcador, després d'un xut de Pluvins que el porter Carles Segura va refusar, però que Eslava, molt atent i sol a boca de canó, va establir l'1 a 1.

La reacció dels parroquials va ser fulminant i, dos minuts més tard, i en una bona jugada per la banda dreta d'Abde, Mario Cantí va rematar la seva centrada i va recuperar l'empat pels seus. A partir d'aquí, va tornar la normalitat dels primers instants del matx, amb molta pilota aèria i amb els dos equips intentant sorprendre en accions ràpides, que no van arribar a bon port. Només, a cinc minuts per a la conclusió del primer temps, el San Cristóbal va estar a prop del gol, en una centrada d'Óscar Sierra que va rematar Mario Cantí i que Tom no va poder caçar

penal absurd

A la represa, i només començar, penal absurd de Ricki a Ruy Gama, exjugador del San Cristóbal, que Fran Fuentes es va encarregar de transformar, tot i que Carles Segura li va endevinar la direcció. De nou, els de Ballabriga van saber refer-se i, dos minuts després, en un llançament de falta, Mario Cantí va tocar de cap i Ricki va culminar l'acció amb l'empat a dos gols.

Els visitants, amb aquest resultat, van ser més insistents en atac i Ricki, en un córner, va rematar a fora. Mario Domingo, en un llançament de falta, va estar a punt de sorprendre el porter local. La rèplica del Vilassar va ser una rematada de cap de Granero, que va sortir fora per molt poc.

En el tram final, el Vilassar va tornar a marcar, en una acció de Pluvins que va culminar Ángel. Però, com havia passat anteriorment, el San Cristóbal va reaccionar i Tom, de cap, va aconseguir un empat a tres. Fins al final, els de Ballabriga van disposar de les millors opcions per guanyar, però Tom, en dues oportunitats, Mario Cantí i Abde, no van poder marcar.

UE VILASSAR DE MAR, 3

Román, Varese, Fran Fuentes, Borges, Romano, Edu Domingo, Ángel, Eslava, Granero, Pluvins i Ruy Gama. Xavi Torrent i Alï van entrar per Ruy Gama i Ángel, respectivament, en el minut 76; i Miguel per Pluvins, en el minut 87 de partit.

CP SAN CRISTÓBAL, 3

Carles Segura, Óscar Sierra, Adrien, Ricki, Mario Domingo, Sergi Martínez, Tino Mendoza, Abde, Mario Cantí, Tom i Roger Escamilla. Obispo va substituir a Roger Escamilla, en el minut 74; i Adri Rivas a Tom, en el minut 86 de partit.

Àrbitre. José Antonio Fernández Morillo (Comitè de Barcelona). Targeta groga als locals Fran Fuentes, Borges, Edu Domingo i Ángel i als visitants Ricki i Tom, i al suplent Cristian.

Gols. 1-0, minut 14, Eslava; 1-1, minut 16, Mario Cantí; 2-1, minut 47, Fran Fuentes de penal; 2-2, minut 49, Ricki; 3-2, minut 73, Ángel; 3-3, minut 78, Tom.