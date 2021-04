El CN Terrassa es consolida tercer a la lliga femenina

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

20.04.2021 | 04:00

El conjunt femení del CN Terrassa va batre el CE Mediterrani en un matx molt seriós i va allunyar el seu rival directe per la tercera plaça. Les egarenques sumen ara 15 punts, cinc més que l'equip del barri de Sants quan falten dues jornades per concloure la fase regular.

Les terrassenques van començar a edificar el triomf en el primer període. Al minut de joc, Camus va estrenar el compte local. Les de Marian Díaz van empatar tot seguit per mitjà de Wolves. El CN Terrassa, tanmateix, va tancar el quart amb un interessant parcial de 2 a 0, obra d'Ortiz i Peña.

En el segon quart, el Mediterrani va equilibrar la situació. En menys de tres minuts, Dalmases i Lizotte van eixugar el desavantatge (3-3). L'equip de Xavi Pérez va aturar la reacció visitant amb un nou parcial de 2 a 0, amb Camus i Cuenda com a artífexs. El conjunt del barri de Sants va restablir l'empat abans del descans (5-5) L'equip de Xavi Pérez va encarar l'últim quart amb un coixí de dues dianes. Va afrontar els quatre minuts finals amb tres gols d'avantatge. Els gols finals de Wolves i Prats només van servir per estrènyer el resultat final.

CN TERRASSA, 12

Domene, Peña (1), Panicello (3), Ortiz (2), Cantero, Cardona, Rodríguez, Montoya, Cuenda (1), Camus (2), Domènech (1), Leitón (2) i Tamayo.

CE MEDITERRANI, 11

Rutgers, Durán (1), Marcos, Wolves (2), Toha, Prats (2), Espar, Tarragó (2), Setó, Dalmases (2), Crespi (1), Lizotte (1) i Sánchez.

Àrbitres. Verdejo i Teulé.

Gols. 3-1, 2-4, descans, 4-2, 3-4.