El Terrassa s'imposa 0-3 a Granollers i se situa en posició d'ascens

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

18.04.2021 | 16:05

Sis de sis. Després de derrotar el Cerdanyola a la primera jornada de la fase d'ascens, a la segona el Terrassa FC s'ha imposat per un contundent marcador de 0 gols a 3 al municipal de Granollers. Si els de Juanjo García van començar aquesta decisiva segona fase a cinc punts de distància de les posicions d'ascens, ara ocupen una segona plaça que els garantiria, de conservar-la, l'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. L'Europa suma 50 punts i té virtualment assegurada la primera de les dues places d'ascens. La segona seria ara mateix per a un Terrassa FC que té els mateixos 41 punts que els equips que té per darrera, Cerdanyola i Vilafranca. El Girona "B", que visitarà l'Olímpic diumenge vinent, és quart amb 40 punts, mentre que el Granollers, amb 33 punts, s'ha quedat ja despenjat.

A la capital del Vallès Oriental, els de Juanjo García han manat en tot moment sobre els d'un Josep Solivelles que ha acabat expulsat. Als quinze minuts, el lateral esquerre Lucas Viña ha obert el marcador en una acció de murri de Josu, que ha servit una falta a la frontal quan els locals estaven col.locant la tanca.

Ja a la segona part, Sergi Arranzs'ha retrobat amb el gol. Ha aprofitat una altra assistència de Josu a la contra per fer el 0 a 2 que tancava el partit. Just abans, el col.legiat havia anul.lat per orsai el possible empat dels amfitrions. Els terrassistes han lluitat fins al final i al minut 88, José Enrique, que ha entrat per Àlex Fernández, ha tancat el partit amb un tercer i definitiu gol.