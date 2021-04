Víctor Gutiérrez denuncia un insult homòfob d'un jugador del CN Sabadell

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

17.04.2021 | 21:09

En el derbi vallesà d'avui de la lliga de Divisió d'Honor masculina que ha acabat amb victòria per 16 gols a 14 del CN Terrassa sobre el CN Sabadell a la piscina de l'Àrea Olímpica, el boia madrileny Víctor Gutiérrez ha denunciat un pressumpte insult homòfob per part d'un waterpolista del conjunt sabadellenc. I ho ha reflectit a les seves xarxes socials. Denuncia Gutiérrez que un rival li ha dit "maricón" durant el partit. "Per mi no és un insult. Jo estic molt orgullós de ser homosexual, gai o maricón. Entenc que pugui passar dins l'aigua a 200 pulsacions. Però quan el partit ha acabat, no he volgut donar-li la ma i m'ha tornat a insultar. Hi ha gent i companys que ho han escoltat", assenyala l'ex del Real Canoe.

El waterpolista del CN Terrassa no ha volgut dir el nom de qui l'ha insultat, "per evitar que l'assetgin a les xarxes", però visiblement emocionat ha reclamat que s'acabi d'una vegada per totes amb l'homofòbia. N'ha parlat amb els àrbitres, que en no haver-ho escoltat no ho han reflectit a l'acta. Víctor Gutiérrez, conegut pel seu activisme gai, confia que la Federació Espanyola faci quelcom per evitar que aquestes agressions restin impunes.