Víctor Gutiérrez denuncia un insult homòfob d'un jugador del CN Sabadell

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

17.04.2021 | 21:09

En el derbi vallesà d'avui, que ha acabat amb victòria del CN Terrassa sobre el CN Sabadell, el boia madrileny Víctor Gutiérrez ha denunciat un pressumpte insult homòfob per part d'un waterpolista del conjunt sabadellenc. I ho ha reflectit a les seves xarxes socials. Denuncia Gutiérrez que un rival li ha dit "maricón" durant el partit. "Per mi no és un insult. Jo estic molt orgullós de ser homosexual, gai o maricón. Entenc que pugui passar dins l'aigua a 200 pulsacions. Però quan el partit ha acabat, no he volgut donar-lu la ma i m'ha tornat a insultar. Hi ha gent i companys que ho han escoltat", assenyala l'ex del Real Canoe.

El waterpolista del CN Terrassa, no ha volgut dir el nom de qui l'ha insultat. N'ha parlat amb els àrbitres, quw en no haver-ho escoltat no ho han rdflectit a l'acta. Víctor Gutiérrez, conegut pel seu activisme gai, confia que la Federació Espanyola faci quelcom per evitar que aquestes agressions restin impunes.