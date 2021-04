El Terrassa FC necessita vèncer a Granollers

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

17.04.2021 | 04:00

Segona jornada de la segona fase per a un Terrassa FC que manté vives les seves opcions d'aconseguir l'ascens directe a la nova Segona Divisió de la RFEF. Després d'imposar-se per 2 a 1 a l'Olímpic davant del Cerdanyola, el conjunt que prepara Juanjo García ha retallat de cinc a només dos punts la distància que el separava de la segona posició del grup, la darrera de les que donen accés a l'ascens. Amb l'Europa com a líder en solitari amb 47 punts, la lluita per aquesta segona plaça es preveu aferrissada. El Girona "B", el Cerdanyola i el Vilafranca estan empatats a 40 punts, dos més dels que té actualment el Terrassa FC, que demà a les 12.30 hores visitarà el camp del sisè i darrer classificat, un Esport Club Granollers que es va estrenar en aquesta segona fase perdent per la mínima (1-0) al camp de l'Europa.

"Si som capaços de vèncer en quatre dels cinc partits que resten, pujarem segur de manera directa. N'estic convençut. Guanyar a Granollers serà complicat, però hi anem amb totes les ganes", assenyala el tècnic, que entén que el triomf davant del Cerdanyola va ser fonamental per a les aspiracions i la moral del conjunt terrassista. "Sabíem que si no guanyàvem ens quedàvem sense opcions de pujar de manera directa. Ara estem a dos punts de distàncies i la gent està molt motivada. En aquest sentit, el partit de diumenge va ser fonamental. Després que ens empatessin, l'equip va saber reaccionar", assevera.

Als terrassistes se'ls comencen a acumular les baixes després d'unes jornades en què la majoria dels seus futbolistes estaven disponibles. El mitjapunta Albert López, un dels habituals a les alineacions, va ser operat aquesta setmana d'urgència d'una apendicitis i, en el millor dels casos, estarà de baixa unes tres setmanes. "És una absència molt important per a nosaltres. Esperem que pugui jugar algun partit d'aquesta segona fase de la lliga, però caldrà veure com evoluciona".

A aquesta absència se'n podrien sumar dues més. Els dos laterals drets, que ja es van perdre el duel davant del Cerdanyola, són seriós dubte. Fins al darrer moment no se sabrà si entren a la convocatòria, tot i que ahir el tècnic era més aviat pessimista. Salva Torreño es recupera del trencament que va patir al dit petit del peu. Luna va patir una elongació al recte de la cama.

Elogis al rival

García només té paraules d'elogi per al Granollers. "És un equip que ho fa tot molt bé. La seva proposta futbolística és molt interessant. Tenen molts registres i els saben gestionar molt bé tots. Saben ser un equip vertical quan toca i també saben jugar de manera més horitzontal quan el partit ho requereix", assenyala amb relació al conjunt que dirigeix José Solivelles.

García preveu un duel obert, amb dos equips que sortiran a buscar la victòria i no especularan. "Ens coneixem molt bé, però estic convençut que els espectadors podran veure un molt bon espectacle. A tots dos equips ens agrada tractar bé la pilota", assenyala.