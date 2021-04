Arriba l'hora de la veritat per a l'Handbol Terrassa

Handbol. Primera Divisió Estatal

17.04.2021 | 04:00

Queden sis jornades per acabar la lliga d'handbol i fins a cinc equips estan implicats en la lluita per evitar les dues places de descens que en aquests moments ocupen el Palautordera i el Banyoles. L'Handbol Terrassa jugarà avui i el dissabte vinent davant de dos rivals directes, exactament els dos equips que té per sobre i per sota a la taula classificatòria. Per a un equip que porta ja tretze jornades sense conèixer la victòria, sumar aquests quatre punts seria gairebé sinònim d'assegurar-se la segona temporada consecutiva a la Primera Estatal.

Els homes que prepara Xavi Fonts són avant-penúltims amb 13 punts, tres per sobre del descens. Avui reben al pavelló municipal de Can Jofresa un Handbol Sabadell que té un punt més i contra el que a la primera volta els egarencs van imposar-se per 21 a 25 a domicili.

dos rivals directes

El proper cap de setmana, el rival serà el Banyoles, penúltim classificat amb deu punts, tres menys que els terrassencs. A la primera volta, els de Font es van imposar per 33 a 26 al conjunt del Pla de l'Estany.

La darrera victòria de l'Handbol Terrassa data de l'onzena jornada. El dia 12 de desembre de l'any passat, fa més de quatre mesos, els terrassencs, entrenats llavors per Magí Serra, ocupaven la vuitena posició amb deu punts, a sis de distància d'una zona de descens que ara mateix tenen a només tres punts.

Dels darrers 13 partits, els egarencs no n'han guanyat cap. N'han perdut deu i n'han empatat només tres, a Sant Esteve Sesrovires i a Can Jofresa amb el Palautordera i el Sant Joan Despí. Els egarencs han sumat 3 punts dels darrers 26 possibles.