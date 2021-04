A l'Atlètic se li acaben les oportunitats

A l'Atlètic li queden tres finals per jugar.

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

17.04.2021 | 04:00

El conjunt femení de l'Atlètic disputarà demà a les 11 hores a Can Salas la primera de les tres finals que li queden per intentar evitar el descens de categoria. La segona arribarà el dia de Sant Jordi a les 20.30 quan visitaran el CD Terrassa en el partit ajornat de la vintena jornada per un cas de Covid i la tercera serà dos dies després, el diumenge 25 d'abril, en un altre derbi, en aquest cas al Pla del Bon Aire davant del Club Egara.

Les noies que prepara Jordi Flo necessiten sumar els màxims punts possibles en aquests tres partits si volen continuar jugant la temporada vinent a la màxima categoria del hockey espanyol femení.

En aquests moments, l'Atlètic és avantpenúltim amb 21 punts i es troba en posició de descens directe. Un punt per sobre hi té la Real Sociedad, que jugaria ara per ara la promoció de permanència. Amb un partit més jugat, a les basques els queden dos partits a casa. Rebran demà el San Pablo Valdeluz i el diumenge vinent al cuer, un Jolaseta que ha sumat un sol punt en tota la temporada.

Dels tres partits que li queden, el de demà a les 11 hores amb el Júnior sembla el més complicat per a les de Jordi Flo. Les santcugatenques, entrenades pel terrassenc Marcel Malgosa, acabaran la fase regular en segona posició i s'enfrontaran al San Pablo Valdeluz a les semifinals del "play off" passi el que passi en les dues jornades que resten. L'altra eliminatòria enfrontarà el Club de Campo, ja campió de la lliga regular, amb un RC Polo que acabarà també amb tota probabilitat com a quart classificat.

Nina Cortès i Maria Torrent es perdran el duel de demà a les files d'un Atlètic que només pensa a guanyar com sigui. "Cada partit és una final si volem salvar-nos. La situació és complicada però ho intentarem. El Júnior no es juga res i això els donarà tranquil·litat, però això pot ser una arma de doble fil", comenta Jordi Flo, l'entrenador d'un Atlètic que s'ha quedat sense opcions que el seu segon equip li faci un cop de mà. Podria salvar-se si acabés primer, però això ja és matemàticament impossible.

Un derbi amb poc en joc

Demà a les 12.30 hores, el Club Egara rebrà el CD Terrassa al Pla del Bon Aire en un matx on la salvació matemàtica és el premi. Ambdós equips es troben a la zona mitjana de la taula, empatats a 26 punts. Les de Les Pedritxes volen venjar-se d'un Egara que les va derrotar per un dolorós 2 a 6 a la primera volta. Tot i que el CD Terrassa ha jugat un partit menys, ambdós equips es troben ja sense opcions de lluitar pel títol els dies 1 i 2 a Can Salas. També tenen molt complicat haver de patir per mantenir la categoria, ja que es troben a cinc punts del descens directe i a quatre de la plaça de promoció.