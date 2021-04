El Jabac busca apropar-se a la permanència a Palma

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

17.04.2021 | 04:00

Avui a les 12 hores, el Jabac intentarà donar una passa més en la seva lluita per salvar la categoria. El conjunt que prepara Àlex López disputarà a Palma de Mallorca el primer dels dos desplaçaments d'aquesta fase de permanència davant del Club Deportivo San Francisco balear. Els terrassencs intentaran esmenar el seu mal començament d'aquesta fase decisiva, intentaran oblidar la victòria a casa davant del Cornellà i sumar els tres primers punts d'aquesta segona fase al camp d'un dels rivals "a priori" més complicats de la categoria, un San Francisco que ocupa actualment la tercera posició del grup amb 24 punts, amb dos de marge amb relació al Lleida Esportiu, el primer dels deu equips que conformen aquesta decisiva fase que perdrà la categoria de cara a la propera temporada.

Quedarà una sola sortida

El sorteig va voler que el Jabac hagués de disputar tres partits a casa i només dos fora. Avui afrontarà el primer d'aquests dos despl´çaments. L'altre serà al camp de l'Atlético Villacarlos menorquí.

Tot i fer un bon partit, el conjunt terrassenc no va poder començar amb una victòria aquesta segona fase, tant curta com complicada. Les sensacions van ser, però, bones, i això genera confiança en un Jabac que s'ha conjurat per tornar de les illes amb tres punts que l'acostin a la permanència.

Quan falten quatre jornades per disputar, els terrassencs es troben a quatre punts de distància del quart classificat, l'últim conjunt que se salvarà. El San Francisco també va debutar perdent, en el seu cas al camp del Lleida.