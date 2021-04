Comença una lliga amb la meitat d'equips terrassencs

Lliga BBVA Hockey Plus

17.04.2021 | 04:00

Aquest cap de setmana torna la Lliga BBVA Hockey Plus, la primera competició regular i reglada a nivell de Catalunya entre equips de hockey formats per persones amb discapacitat intel·lectual. Es tracta d'una competició organitzada per la Federació Catalana de Hockey, que compta amb el suport de BBVA i Fupar. A causa de la pandèmia, enguany ha començat força més tard del que és habitual. Durant els mesos anteriors, els diferents equips han estat entrenant als seus clubs amb grups bombolla. Ara finalment podran iniciar la lliga.

El nombre d'equips participants s'ha reduït respecte a la temporada anterior per dificultats de gestió de grups a causa de la pandèmia de la Covid-19. Competiran un total de vuit equips, que han estat distribuïts en dos grups. S'ha previst una competició a doble volta. La cloenda està prevista per al cap de setmana del 19 i 20 de juny amb la disputa de partits quadrangulars.

Quatre equips egarencs

Quatre dels vuit conjunts participants en aquesta nova edició de la Lliga BBVA Hockey Plus són terrassencs. Es tracta del Club Egara, l'Atlètic (dos equips) i el CD Terrassa. Els altres cinc clubs seran: Júnior, Barça, Catalonia, Catalonia i Iluro.

Els partits es disputaran amb el reglament adaptat de l'European Hockey Federation, amb set jugadors per equip i amb una durada de dues parts de 25 minuts cadascuna. Prendran part en la lliga un centenar de jugadors i jugadores amb discapacitat de diferents entitats i escoles d'educació especial de Catalunya. Tots ells disposen de la corresponent fitxa federativa i de l'assegurança mèdica pertinent.