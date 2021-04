El CD Terrassa necessita donar la sorpresa davant l'Egara

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

17.04.2021 | 04:00

Amb l'Atlètic i el Club Egara ja matemàticament classificats per a disputar la "final four" pel títol dels dies 1 i 2 de maig a Can Salas i el Línia 22 descendit a la Divisió d'Honor "B", l'interès de les dues darreres jornades de la fase regular és conèixer el futur d'un CD Terrassa que continua flirtejant amb el descens. El conjunt que prepara Ramon Rius té el pitjor calendari possible. Ha de rebre a casa, demà a les 13 hores i el diumenge 25 d'abril a les 11 en horari unificat als dos grans del hockey terrassenc, Club Egara i Atlètic Terrassa.

Els jugadors que prepara Ramon Rius aspiren, en el millor dels casos, a jugar la promoció de permanència contra el segon classificat de la Divisió d'Honor "B", en aquest moment l'Atlético San Sebastián. Aquest seria el millor escenari possible per al degà del hockey espanyol. El pitjor seria un descens que correspon encara en aquests moments al Jolaseta, que té tres punts menys i el "goal average" perdut amb els terrassencs. Però disposa d'un calendari més assequible. Tot i que demà rep al segon classificat, el Club de Campo, tancarà la fase regular visitant un Giner de los Ríos virtualment descendit.

L'acta protestada

Si fem cas dels números i la lògica, els de Les Pedritxes estarien salvats. Però aquesta setmana ha aparegut en l'escenari una equació inesperada. El Jolaseta va impugnar per alineació indebuda el partit que va empatar al Martí Colomer amb el Línia 22 diumenge passat. Aquesta circumstància fa que calgui estar pendent de la resolució del Comitè de Competició, que si dona els tres punts als bascos podria acabar condemnant els terrassencs.

Ramon Rius, tècnic del CD Terrassa, confia que això no passi. "De moment no ens han dit res, però seria molt important donar la sorpresa en el derbi de l'Egara (avui a les 15 hores a Les Pedritxes) per esvair qualsevol mena de dubtes". El preparador terrassenc és conscient de la dificultat del partit. "L'Egara està dues o tres passes per davant nostre. Necessitarem per un partit perfecte i que a ells no els surtin les coses. Qui no arrisca no pisca. Tant se val perdre d'un gol o de vuit. Sortirem a guanyar, però sabem que ens poden golejar", assegura. Oriol Garreta i Marcos Tubio són baixa.

Per la seva banda, un Atlètic sense Pepe Cunill ni Sam Cortès rebrà demà a les 13 hores al camp Josep Marquès el FC Barcelona en un duel on intentarà defensar el lideratge de la lliga i guanyar la lliga regular per tornar la temporada vinent a l'Euro Hockey League. En un duel ja sense cap interès, el Línia 22 buscarà la primera victòria de l'exercici avui a les 16 hores al camp del penúltim, el Giner de los Ríos.