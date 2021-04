Sergio Lobera: "Treballar en el City és més que treballar en un club en concret"

Entrevista

Sergi Estapé

16.04.2021 | 04:00

Com funciona la Superlliga de l'Índia?

L'equip que queda primer de la Lliga regular, es classifica per la Champions d'Àsia i així està regulat per la FIFA. Però es manté un format on els quatre primers classificats fan un "play off" perquè és atractiu i el que guanya aquests "play offs", s'endú la lliga.

S'esperava una temporada tan exitosa en el seu primer any a aquest equip?

Era un equip que mai havia arribat a una final i mai havia aconseguit un títol. I ha estat una temporada complicada amb una pretemporada molt curta i hem viscut en una bombolla durant cinc mesos i els jugadors havien de passar una quarantena de catorze dies... Era una mica com un repte i aconseguir els dos títols en joc amb un equip que mai havia aconseguit un títol ha estat molt bo i hem aconseguit els objectius que es va fixar City Football Group quan es va quedar el club.

En el seu pas pel futbol indi tot va sobre rodes.

Sí, primer vaig estar tres anys al Goa, i vam guanyar els dos primers títols de la seva història i aquest any, amb un club nou i disset jugadors nous, hem guanyat dos títols.

El futbol indi és molt diferent del que vostè coneixia?

No és molt diferent. Pots tenir set jugadors estrangers a la plantilla i cinc poden jugar a l'onze titular i, per mi, el nivell del futbol indi està augmentant moltíssim. Primer va ser una lliga molt de noms, perquè allà l'esport rei és el cricket, i seguirà sent així. Van jugar molts futbolistes de nom com Del Piero, Anelka, Forlán, Pires o Roberto Carlos, i en els últims anys s'ha apostat per una lliga amb un format més llarg i donant més oportunitats als jugadors indis. És un futbol que està creixent molt i a la Lliga s'està veient un nivell molt bo.

Està creixent la passió pel futbol?

Ha crescut moltíssim. Estem parlant d'un país amb 1.200 milions d'habitats i només que la segueixin un tant per cent molt baix, ja suposa un nivell alt d'audiència. També està creixent molt en impacte, no només en el nivell dels jugadors, sinó també pel que fa al seguiment per part de l'afició. Aquest any, malauradament, ha estat un any complicat, perquè no hi havia espectadors i es jugava a porta tancada i només podíem sortir de l'hotel per anar a entrenar o a jugar els partits, no teníem contacte amb els aficionats. I tot ha estat focalitzat a una ciutat per evitar els riscos de viatges.

La vida allà és molt diferent de la que estava acostumat?

L'experiència personal ha estat meravellosa. Hem anat tots tres des del primer moment, amb la meva dona i la meva filla i és un país on ens hem trobat molt bé des del primer dia i sempre ens han ajudat.

L'equip pertany al Manchester City.

El va comprar City Football Group. Quan vaig parlar amb ells i vaig veure la magnitud del projecte no vaig tenir cap dubte de tornar a l'Índia. Després de l'experiència al Goa, tenia altres opcions i, en principi, la meva idea era anar a altres mercats, però el projecte em va semblar meravellós amb tot el que significa treballar amb aquest grup, que té deu equips per tot el món, i llavors em va semblar un pas important en la meva carrera. Treballar amb aquest grup significa molt més que treballar en un club o en un país en concret.

Quin estil juga el seu equip?

Estic més content de com ho hem aconseguit que no pas de què hem aconseguit. Tothom admira i respecta la nostra filosofia de joc. City Football Group no només vol guanyar, sinó que vol implantar un estil i una filosofia de joc, com la que fa Pep Guardiola al Manchester City i, dins de les nostres possibilitats, intentem jugar el millor futbol possible, i crec que ho hem aconseguit. És un estil amb el qual jo crec i amb el que els aficionats poden gaudir.

Sap què farà la temporada vinent?

Tinc un any més de contracte amb City Football Club i m'he de reunir amb els responsables per veure els projectes de futur i què decidim. Estic molt content aquí. Ells tenen 10 equips i hi ha la possibilitat que continuï al Mumbai o que pugui treballar a un altre equip del grup.

Té alguna preferència?

A l'Índia estic molt bé i hem aconseguit coses molt importants, però estic obert al que el City Football Group necessiti de mi.

El futbol indi, en general, el veu si segueix així, a un Mundial?

Si segueix la progressió d'ara, crec que sí, però l'impacte que té l'entrada de City Football Grup o altres grups a aquest futbol, està sent molt important i veig un bon futur pel futbol indi.

Té ganes de tornar a entrenar a la Lliga espanyola?

No m'obsessiona. He tingut possibilitats de tornar a la Segona Divisió, però he considerat que no era el moment adequat. Si arriba un projecte que considero interessant, tinc les maletes preparades per anar allà on cregui que és el millor, encara que no estigui a la meva zona de confort.

De reüll va seguint als equips on ha entrenat?

Sí, això sempre. Allà has deixat amics i tens un sentiment cap a aquests equips i els segueixes sempre que pots.

Vostè coneix a Messi de quan estava al Barça. Sap si seguirà a l'equip blaugrana?

No parlem regularment i no sé si continuarà al Barça.