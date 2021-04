El públic tornarà dissabte al waterpolo

16.04.2021 | 04:00

Des del 27 de març, la Federació Espanyola de Natació ja va permetre l'entrada d'espectadors en els partits de waterpolo. La primera competició que en va tenir va ser, però, la Copa de la Reina celebrada el passat cap de setmana a la piscina del CN Sant Andreu. Aquest cap de setmana, el Club Natació Terrassa els aficionats al waterpolo podran tornar a la piscina de l'Àrea Olímpica en competició estatal. Ja ho van fer tant a la Copa Catalunya com en partits de categories inferiors. Els dos partits de la Divisió d'Honor de waterpolo que es disputaran demà a la piscina de l'Àrea Olímpica seran els primers de Divisió d'Honor amb presència de públic d'aquesta temporada.

Aforament del 30%

L'aforament permès serà del 30%, tal com estableix la legislació. L'equip femení rebrà a les 12.30 hores el CE Mediterrani en la quarta jornada de la segona fase. Hi podran accedir només 85 espectadors, ja que el matx es disputa en camp desplaçat, independentment que siguin o no socis. L'equip masculí s'enfrontarà a les 18 hores al CN Sabadell en el derbi comarcal de la cinquena jornada i la capacitat permesa serà de 105 persones. Per cortesia, es reserven algunes entrades al club visitant. L'accés serà pel carrer d'Antoni Bros, just al costat de l'Estadi Martí Colomer.