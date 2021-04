La Nit de l'Esportista serà el divendres 28 de maig

Guardons

Jordi Guillem

16.04.2021 | 04:00

Malgrat les restriccions derivades de la pandèmia, la Nit de l'Esportista 2020 se celebrarà tal com estava previst. Serà el divendres dia 28 de maig a les 18.45 hores. El Teatre Principal acollirà, igual que en les darreres edicions, la gran gala de l'esport terrassenc, en el transcurs de la qual s'atorgarà el Trofeu Lluís Francino i Riera al millor esportista de l'any 2020, que enguany s'escollirà entre un grup de cinc finalistes i no de deu com era habitual fins ara. L'organització corre a càrrec, com sempre, de Diari de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa. La resta de categories seran les mateixes de cada any, tot i que a causa de la poca activitat esportiva que s'ha pogut desenvolupar a conseqüència de la crisi sanitària, hi haurà tres i no cinc finalistes en cadascuna de les categories.

Aforament limitat

L'emblemàtic Teatre Principal té un aforament de 650 localitats, però el dia de la gala el nombre d'assistents dependrà de la normativa que regeixi en aquell moment. Actualment, l'aforament permès en teatres és del 50%, de manera que s'hi podrien encabir més de 300 persones, seguint totes les normes de seguretat i higiene per tal de preveure la transmissió de la malaltia.

Els organitzadors treballen amb la hipòtesi que hi puguin anar tots els nominats amb algun acompanyant. En funció de la situació pandèmica existent a finals de maig, es podria permetre l'accés de més o menys públic assistent. El total de nominats d'enguany serà de 44, mentre que habitualment eren 75.

El jurat ha iniciat ja les seves deliberacions tant per a escollir el millor esportista de l'any com per a triar el guanyador, el segon i el tercer classificat en les tretze categories restants. El formen els següents set membres: Marta Ejarque, Carme Ballesteros, Xavi Dobón, Ana Copado, Òscar Pericas, Jordi Guillem i Joan Gutiérrez. Hauran de decidir, entre d'altres categories, el nom del substitut de la waterpolista del CN Terrassa Paula Leitón en el palmarès de Millor Esportista de Terrassa de l'any 2020. No ho tindran gens senzill, ja que la pandèmia de la Covid ha limitat de manera notable la competició.

La gala de la Nit de l'Esportista la presentarà la periodista Carme Barceló. Com és habitual inclourà una actuació, que enguany anirà a càrrec d'Andreu Casanova. La principal novetat amb relació a anteriors edicions serà que la cerimònia serà retransmesa en directe per "streaming". Aquesta dada pren una especial rellevància en una edició en la qual no tots aquells que voldrien podran ser present en un Teatre Principal que ha anat exhaurint sempre les seves localitats edició rere edició. La passada edició de la gala de l'Esportista es va celebrar el divendres 6 de març de l'any 2020, exactament una setmana abans que es decretés l'estat d'alarma.

ELS 12 DARRERS GUANYADORS

2008. Pol Amat (hockey)

2009. Xavi Hernández (futbol)

2010. Xavi Hernández (futbol)

2011. Xavi Hernández (futbol)

2012. Sarai Gascón (natació)

2013. Albert Puig (natació)

2014. Marta Corredera (futbol)

2015. Sarai Gascón (natació)

2016. Sarai Gascón (natació)

2017. Paula Leitón (waterpolo)

2018. Ragna Debats (trail)

2019. Paula Leitón (waterpolo)