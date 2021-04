El Línia 22 s'acomiada del seu camp sense haver guanyat

Hockey. Divisió d'Honor masculina

16.04.2021 | 04:00

En partit ajornat corresponent a la divuitena jornada de la lliga de Divisió d'Honor, el Línia 22 va perdre al Martí Colomer per 2 gols a 4 davant d'un Júnior que gràcies a aquests tres punts s'ha lliurat virtualment del perill de caure en una possible promoció de descens que en aquests moments ocupa el CD Terrassa, que lluita amb el Jolaseta basc per evitar el descens directe.

Després que els de Getxo denunciessin una alineació indeguda en el Línia 22-Jolaseta del passat cap de setmana, el conjunt de Les Pedritxes li treu tres punts als biscaïns i està condemnat a, com a mínim, disputar la promoció de permanència per evitar el descens a la Divisió d'Honor "B". Per la seva banda, el Línia 22 segueix sense guanyar cap partit. Li queden dos desplaçaments, a València i a Madrid, i només ha aconseguit empatar dos dels 20 partits que ha jugat.

Domini visitant

En un partit en el qual els homes del tècnic egarenc Oriol Torras es jugaven força més que els terrassencs, va ser el Línia 22 qui es va posar per davant en el marcador. Va ser gràcies a la transformació d'un llançament de penal-córner per part del seu capità, Joan Elías al minut 22. Cinc després, el també terrassenc Marc Sanromà va empatar a un gol per part dels santcugatencs. Quan faltaven només dos minuts per arribar al descans, de nou Elías va anotar de penal i es va arribar al descans amb un 2 a 1 per als amfitrions. Tots els gols del partit van ser de penal.

La situació va variar de forma notable en els dos darrers quarts del partit. El Júnior va signar un parcial de 0 a 3 i es va endur els tres punts en joc. El visitant Oriol Bozal va empatar el partit a dos al minut 51 i es va entrar en els deu minuts finals amb la comtessa equilibrada. Els visitants van prémer l'accelerador i dos gols de Gonzalo Merino i Oriol Serrahima en el tram final van acabar derivant en el 2 a 4 definitiu.