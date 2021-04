El davanter de l'Atlètic Joan Tarrés, al Royal Herakles belga

Jordi Guillem

16.04.2021 | 04:00

La plantilla de l'Atlètic Terrassa patirà diverses variacions de cara a la temporada vinent. Entre quatre i cinc jugadors abandonaran la disciplina de l'equip que entrena Xero Gasol, tot i que molts d'ells han garantit ja la seva continuïtat. Un dels que ha confirmat ja al club la seva marxa és el davanter internacional Joan Tarrés (24 anys), que jugarà la pròxima temporada al Royal Kerakles Hockey Club, un conjunt de la ciutat belga de Lier, a la província d'Anvers. Perfectament assentat a la selecció absoluta i ferm candidat a disputar aquest estiu els Jocs Olímpics de Tòquio, Tarrés serà una baixa sensible a la plantilla de l'Atlètic. El talentós jugador tenia ganes de canviar d'aires i viure l'experiència de jugar a l'estranger.

Ja fa setmanes que va aparèixer aquesta oportunitat d'anar a jugar a Bèlgica. El jugador terrassenc, que no descarta tornar a l'Atlètic, el club on s'ha format, ha estat parlant amb els responsables del Royal Herakles i l'acord ja és total.

Pèrdua de talent

Xero Gasol perdrà la temporada vinent un altre dels atacants més talentosos de la seva plantilla. Es tracta de Jan Malgosa (29 anys), un altre producte de la pedrera del conjunt de Can Salas, que ha pres la decisió de deixar de jugar a hockey, almenys al màxim nivell, després de moltes temporades defensant la samarreta del conjunt de Can Salas.

Un dels capitans de l'Atlètic, el també internacional Marc Sallés, que el pròxim 6 de maig farà 34 anys, s'havia plantejat la possibilitat de deixar també el hockey a final de temporada, especialment després de la lesió que el va tenir diverses setmanes apartat dels terrenys de joc. Finalment, però, ha decidit continuar una temporada més. "La veritat és que encara em sento amb forces de seguir entrenant i treballant i continuaré, com a mínim, una temporada més defensant la samarreta de l'Atlètic", assegura el jugador, una peça clau al mig del camp del conjunt terrassenc.

Dos internacionals més de l'Atlètic podrien abandonar l'equip quan acabi la "final four" dels dies 1 i 2 de maig a Can Salas per emprendre sengles aventures europees. Es tracta del davanter Marc Boltó (25 anys), que està estudiant la possibilitat de jugar la temporada vinent a la lliga holandesa, una de les més exigents i professionalitzades del món, on ja hi va prendre part el seu company d'equip Albert Beltrán, entre d'altres.

Un altre dels capitans i peces clau de l'equip, el defensa central Sergi Enrique (33 anys), podria marxar a jugar a la Bundesliga alemanya, una altra de les competicions continentals de més prestigi. Enrique ja va abandonar l'Atlètic fa uns anys per jugar al Royal Daring belga. Quan va tornar va fitxar pel Júnior de Sant Cugat i fa un parell de temporades va iniciar la seva segona etapa a l'Atlètic Terrassa, equip en el qual és actualment una peça fonamental.

Joves amb futur

L'elevat nivell de diversos dels jugadors joves de la pedrera de Can Salas fa témer els responsables tècnics del club que molts d'ells rebin ofertes per canviar d'aires, ja sigui aquesta temporada o més endavant. És el cas del lateral dret Jordi Bonastre (20 anys), els germans Pau (21) i Pepe Cunill (19), consumats especialistes en llançaments de penal-córner, o fins i tot de Marc Vizcaíno (21). Inicialment, cap d'ells no té previst abandonar l'Atlètic de manera imminent.

En aquest sentit, Pau Cunill, que va marcar tres gols de penal-córner a la passada "final four" de l'Euro Hockey League que es va celebrar a Amstelveen, comenta: "Per mi és un orgull vestir la samarreta de l'Atlètic i tinc moltes ganes de continuar al primer equip. Ara per ara no tinc previst canviar d'aires, tot i que marxar a jugar a alguna lliga europea és una possibilitat que no descarto en un futur. Per ara, el meu gran somni és guanyar coses i triomfar a l'Atlètic, el club de tota la meva vida", comenta.