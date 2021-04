Tres equips locals prenen part a la lliga post-Covid

Korfbal. Lliga Catalana

15.04.2021 | 04:00

El korfbal és un dels esports que ha patit les restriccions pròpies de la pandèmia de la Covid-19. El passat cap de setmana, finalment, es va poder posar en marxa la temporada 2020-2021. A finals de l'any passat, la lliga regular ja va estar a punt de començar, però es va acabar suspenent al darrer moment. Enguany, la lliga ha unificat totes les divisions i ha comprimit el calendari, de manera que només es jugarà una volta entre set equips. Tres d'ells són terrassencs: Assessoria Vallparadís, Assessoria Vallparadís "B" i Sant Llorenç Korfbal Club (SLKC). Els quatre restants són el Platja d'Aro KC, el Platja d'Aro KC "B", el CK Castellbisbal i el CK Badalona. A cadascun d'ells li tocarà descansar una jornada.

La competició va començar el passat cap de setmana amb la disputa dels tres primers partits. L'únic conjunt terrassenc que va guanyar va ser l'Assessoria Vallparadís "B", que es va imposar a domicili per un contundent 3 a 14 al Platja d'Aro KC "B". L'SLKC va perdre a casa per 10 a 13 davant del Badalona, mentre que l'Assessoria Vallparadís va empatar a 20 a la pista del Platja d'Aro en un duel trepidant.

"Final four" al juny

Les set jornades de competició s'acabaran el diumenge 30 de maig. El dissabte 12 i el diumenge 13 de juny es disputarà la "final four" en una seu encara per determinar. Dissabte, el primer s'enfrontarà al quart i el segon al tercer. El diumenge tindrà lloc la gran final de l'atípica competició de korfbal d'enguany.