Pere Sancerni no va poder pujar el Barça femení

15.04.2021 | 04:00

El terrassenc Pere Sancerni, segon entrenador del Barça CBS, no va poder ascendir l'equip blaugrana a la Lliga Femenina. El conjunt barcelonista va perdre contra el Leganés per 69 punts a 78 en les semifinals que donaven el bitllet per jugar la propera temporada a la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. El conjunt que entrenen Isaac Fernández i Pere Sancerni es va topar amb un conjunt madrileny que va tenir 12 punts de diferència (19-31) i guanyava al descans per 36 a 43. Quan faltava un minut, el Barça CBS es va situar a set punts (69-76) però ja no va ser capaç de remuntar. A banda del Leganés, l'altre conjunt que ha ascendit és el Baxi Ferrol, que es va imposar per 81 a 72 a l'Ardoi.