Joan Soteras diu als clubs egarencs que no hi haurà descensos al futbol amateur

Futbol

Jordi Guillem

15.04.2021 | 04:00

Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, va mantenir una trobada a la seu del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa amb els clubs de la ciutat. A la reunió, que es va dur a terme en dues tandes, també hi va ser present el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno. El va acompanyar el delegat federatiu del Vallès Occidental Terrassa Jacobo Domènech. Soteras va explicar als clubs les darreres decisions que ha pres la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol. "La voluntat dels clubs i de la Federació és jugar, sempre jugar, però hem de complir les lleis establertes i el mandat de l'assemblea general", va assenyalar Soteras amb relació a les aturades provocades per la pandèmia de la Covid-19.

Un dels temes que més preocupaven als clubs eren els ascensos i descensos en les diferents categories. En aquest sentit, el màxim responsable del futbol català va tranquil·litzar els clubs assistents explicant que la seva intenció era aprovar a l'assemblea general de la Federació Catalana de finals de juny que no hi hagi descensos ni a Primera ni a Tercera Catalana. "Ens hem d'acollir al que van aprovar els clubs a l'assemblea de Blanes. Allà es va optar per un pla de competició a una volta amb ascensos i descensos. Aquest any, però, portarem a l'assemblea de la Federació que els mateixos clubs decideixin si s'apliquen descensos de Primera i Tercera Catalana. Si així s'aprova, no hi haurà descensos", va assenyalar. La intenció de la Federació Catalana és fer més grups en les categories afectades i anar regularitzant la situació en un període d'entre dos i tres anys.

Ajudes econòmiques

Soteras va aprofitar per recordar que s'activaran les ajudes econòmiques als clubs, emmarcades en la campanya #orgullosa (futbol femení), Tots Som un Equip (futbol amateur), així com les ajudes específiques al futbol base.

Per la seva banda, els clubs van expressar la seva disconformitat davant la poca coordinació entre Generalitat, Ajuntaments i la mateixa Federació davant de la pandèmia. Van celebrar, però, la tornada del futbol base i també a les negociacions amb la Federació Espanyola que van suposar que es poguessin reprendre les categories limítrofes amb categories nacionals i va suposar també la porta d'obertura per a altres categories. Van demanar també els clubs conèixer com més aviat millor els plans de competició per a la temporada 2021-2022. La de Terrassa va ser la tercera reunió que Soteras està duent a terme per tot el territori després de les que es van celebrar a Girona i a Mataró.