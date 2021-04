El CN Terrassa cau a la pròrroga a Mollerussa

Bàsquet. Campionat d'Espanya de Primera Divisió masculina

15.04.2021 | 04:00

En un dels seus millors partits, especialment en defensa, va arribar la segona derrota de la temporada del CN Terrassa. El conjunt terrassenc va dominar el partit en tot moment exceptuant els set darrers minuts. Manava de 14 punts al final del tercer quart (39-53). Els homes que entrena Vicente Gómez es van relaxar en excés al darrer període i els va costar el partit. Quan faltaven tres minuts per al final guanyaven de tres punts, però se'ls van apagar els llums. Van perdonar tres tirs lliures i el Mollerussa va agafar un rebot per fer un triple que va significar l'empat a 60 punts. Els visitants van disposar d'un darrer atac per evitar la pròrroga, però la pilota no va voler entrar. Als cinc minuts suplementaris no hi va haver color i els del Pla d'Urgell van fer un 15 a 7.

CB MOLLERUSSA, 75

Treviño (12), Centella, Rue (3), Bernabé (16) i Petrus (25), cinc inicial, Vidal, Bosch, De la Cruz (17), Bosch, Domingo (2) i Izquierdo.

CN TERRASSA, 67

Fitó (9), Company (9), Fuentes, Ros (3) i Monterrubio (18), cinc inicial, Madi, Segarra, Martín (12), Delgado (4), Quesada (3), Tomás i Morales (9).

Àrbitres. E. Gastón i Sergi Del Olmo.

Parcials. 15-13, 21-18, descans, 39-53, 60-60, pròrroga, 75-67.