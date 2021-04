Hockey. Divisió d'Honor masculina

Sergi Estapé

15.04.2021 | 04:00

Una possibilitat d'alineació indeguda pot sacsejar la part baixa de la classificació de la Divisió d'Honor masculina i afectar, de manera directa, al CD Terrassa. El Jolaseta ha presentat una reclamació en la qual demana que el seu partit en el camp del Línia 22, que va acabar amb empat a tres gols, se li doni per vencedor, ja que considera que el conjunt terrassenc va incomplir la normativa pel que fa a l'alineació de jugadors de diferents categories.

El club de Getxo fa referència a la seva impugnació a l'article 27, i a l'apartat c), que regula que "tot equip absolut de rang superior pot alinear a cinc jugadors del seu equip absolut de rang inferior d'idèntic nom". El club basc al·lega que el Línia 22 va alinear a sis jugadors pertanyents al segon equip de l'entitat, quan la normativa només en permet cinc. El Jolaseta va fer el que, en aquest esport, s'anomena com un "protesto acta", en el termini indicat, que és de 48 hores.

El Comitè de Competició de la Real Federación Española de Hockey, un cop rebuda aquesta reclamació, ha instat als responsables del club egarenc a què presentin les al·legacions que considerin oportunes, també en un termini de 48 hores, a comptar des del passat dimarts. A més, l'organisme federatiu ha demanat a la jutge del matx, Montse Andreu, que també exposi la seva versió dels fets.

L'acta del partit, presenta algunes irregularitats que, el Comitè de Competició, vol que quedin aclarides per part de la jutge. En el document, per exemple, dos jugadors del Línia 22 tenen el mateix dorsal assignat, el número 30, cosa que contradiu la normativa. A més, hi consta un jugador, Joel Pérez Hernández, que no consta en cap relació de la Federación Española ni té cap llicència com a integrant del Línia 22. Totes aquestes incidències s'han d'aclarir abans que Competició pugui emetre un veredicte que, com a molt aviat, s'anunciarà el pròxim dilluns dia 19 d'abril. Finalment, l'altre fet incomprensible és que a l'apartat de jugadors del Línia 22 hi figuren divuit noms quan, en realitat, només es poden inscriure disset jugadors, sempre que un d'ells sigui un segon porter.

Decisió del comitè

En el si del CD Terrassa, que es podria veure afectat per la decisió que pugui prendre el Comitè de Competició, estan a l'expectativa, tot i que estan preparats per la possibilitat que es dicti a favor del Jolaseta. Actualment, a falta de dues jornades per finalitzar la fase regular, el conjunt de Les Pedritxes té 18 punts, tres més que els bascos, que ocupen plaça de descens directe. En el cas de sumar dos punts més per sanció al Línia 22, en tindrien 17, i se situarien a només un del CD Terrassa, que té el "goal average" particular a favor, amb dos partits pendents per a tots dos.