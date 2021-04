Victòria i disset medalles de la UAT a la Lliga de clubs

Atletisme. Lliga de clubs

14.04.2021 | 04:00

La localitat de Palafrugell va acollir el passat cap de setmana la primera jornada de la Lliga de clubs. Enquadrat al grup "D", l'equip egarenc va acabar en primera posició amb 589 punts, superant l'Andorra Atlètic, amb 438. Els terrassencs es van imposar en la categoria masculina amb 311 punts i també en la femenina amb 278. A nivell individual masculí, els atletes de la UAT es van penjar fins a disset medalles. Anouar Benzaina va assolir l'or en els 400 metres llisos (1'00"52). En els 3.00 obstacles, Redouan Rouaz es va imposar amb 10'09"03. Adrián Priego va ser segon en el salt de perxa amb una marca de 3,90 metres. En el salt de llargada, l'or va ser per Gerard Fuentes, amb 6,64.En el llançament de javelina, Jordi Sánchez va ser or (55,96) i Pau Rodríguez plata (55,89). En els 5.000 metres llisos, Ferran Campins es va penjar la plata amb 24'17"62 i Lluc Serrat el bronze amb 26'57"54. En els 4x400, l'equip de la UAT integrat per Ivan Azuara, Zakaria Cherkaoui, Gerard Fuentes i Yago Lozano van fer or amb un temps de 3'29"48.

Pel que fa a la categoria femenina, en la prova dels 800 metres lliures es va imposar Núria Palomares amb un temps de 2'28"09. En els 400 es va imposar Patricia Palacín amb 1'10"72.En els 400 metres llisos, Judit Cara es va penjar el bronze amb 1'14"23. En salt d'alçada femení, Abril Nicolás va assolir també el bronze amb 1,3017,5. En triple salt, l'or va ser per Anna Sasot amb 10,90. En els 5.000 metres, Paula Juárez es va imposar amb 26'04"43 i Ainhoa Martínez va fer bronze amb 26'47"95. En els 4x400 metres femenins es va imposar amb un temps de 4'14"35 l'equip de la UAT integrat per Mikaella Fraga, Júlia Fuentes, Patricia Palacín i Ivet Palomar.