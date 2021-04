Valuosa victòria del Terrassa femení davant del Pallejà

Futbol. Primera Divisió Nacional femenina

14.04.2021 | 04:00

Haver sumat els sis darrers punts que s'han posat en joc ha dotat d'una bona dosi de moral un Terrassa que, tot i seguir tenint força incert el seu futur, albira possibilitats de salvació. El conjunt de Joan Bacardit va fer els deures i es va imposar a l'Olímpic a un rival directe en la lluita per la permanència, un Pallejà que no li va posar les coses gens senzilles. En aquest moment, el Terrassa FC ocupa la dotzena posició amb 24 punts i es troba a només un de distància de la zona de salvació, que ocupa en aquests moments un Igualada al qual el Terrassa li té guanyat el "goal average" particular. La principal preocupació de les egarenques és, ara per ara, que el pitjor cinquè d'aquest grup pogués baixar. En aquest cas caldria superar un Huesca que té també 25 punts però que ha jugat dos partits menys.

El Terrassa FC no va jugar una bona primera part davant d'un Pallejà que no proposava tampoc massa futbol. Al minut vuit de partit, la visitant Jannet Rodríguez va obrir el marcador en un xut que la portera local Ariadna Sáez va arribar a desviar, tot i que sense poder evitar el gol. El matx es va animar als minuts finals del primer temps. Al minut 43, Georgina Vila va rematar de cap a la xarxa una rematada de Clara Sanz. Quan passaven ja dos minuts del temps reglamentari, Laia Arias va fer l'1 a 2 en una acció afortunada del Pallejà. Una companya seva va xutar al travesser i Arias va veure, sense ni voler-ho, com la pilota rebotava en el seu cos i acabava al fons de la xarxa. El descompte, però, encara es va allargar un parell de minuts més i les terrassistes van empatar gràcies a un altre cop de cap de Georgina Vila a la sortida d'un córner. El 2 a 2 va esdevenir un premi massa gran per a les oportunitats generades en una i altra porteria.

A la segona meitat, el Terrassa FC va passar a dominar el partit. Les seves circulacions de pilota van esdevenir més llargues i va començar a aproximar-se amb més claredat a la porteria defensada per Carla Navarrete. Al minut 69, Carla Ventura va establir el 3 a 2 definitiu.

Andrea Pueyo i Clara Sanz van desaprofitar dues claríssimes oportunitats per ampliar el marcador. En tot cas, la victòria, la quarta de la temporada a l'Olímpic, no va perillar en cap moment.



TERRASSA FC, 3

Sáez, Jiménez, Lozano, Domene (Rodríguez, m. 46), Caballero (Vilaseca, m. 58), Sellarés, Pueyo, De Fulgencio, Vila, Sanz i Ventura (Alegre, m. 86).

CF PALLEJÀ, 2

Navarrete, Perea, Navalón, Fernández (Alonso, m. 60), Andrino (Vila, m. 75), Lluch, Guillén (Saubi, m. 86), Torras (Canut, m. 60), Arias, Vilar i Rodríguez.

Àrbitre. Andrea Salvador Sánchez. Va expulsar, amb doble groga, a la jugadora local Laura Vilaseca al minut 85.

Gols. 0-1, m. 8, J. Rodríguez; 1-1, m. 43, G. Vila; 1-2, m. 45, L. Arias; 2-2, m. 45, G. Vila; 3-2, m. 69, C. Ventura.