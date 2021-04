Lliga de ciclisme del Consell Esportiu

Esport escolar

14.04.2021 | 04:00

Els dissabtes 24 d'abril i 15 de maig, entre les 16 i les 18 hores, es duran a terme al Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa dues jornades de ciclisme escolar, dirigides a nens i nenes d'entre compreses entre els 5 i els 16 anys d'edat. L'activitat, que celebra per segon any consecutiu el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa dins de la seva constant tasca d'iniciació a diferents esports, es durà a terme amb bicicleta de muntanya (BTT). Les inscripcions costen 12 euros (assegurança inclosa) i hi poden prendre part alumnes de Terrassa, Matadepera, Rubí, Sant Cugat, Viladecavalls, Vacarisses, Rellinars, Ullastrell i Castellbisbal.

Des de fa uns mesos, la gestió del Circuit Municipal de Ciclisme correspon al propi Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa.

L'activitat que es durà a terme al circuit serà eminentment lúdica, d'introducció al món del ciclisme. Aquesta lliga escolar constarà de dues jornades, on es conduirà per un circuit d'habilitats i es faran voltes al circuit, sense classificació. Les inscripcions es poden dur a terme a les diferents escoles i instituts, així com a l'Escola de Ciclisme Vallès.