El Jabac estrena la fase de permanència perdent a casa amb el Cornellà

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

14.04.2021 | 04:00

El Jabac va caure per 2 a 3 a Can Jofresa davant del Cornellà. S'ha situat vuitè amb 19 punts, a quatre de distància del quart, el mateix Cornellà. Aquest primer compromís de la segona volta va començar mogut. Al minut 2, Sanmartí va obrir el marcador. El Jabac va continuar pressionant i sis minuts després, Romo va provocar un penal que Monchu va transformar en l'1 a 1. A la represa, Mauri, que havia entrat al descans, es va haver de retirar lesionat. Al minut 60, Monchu va inventar-se un llançament des de fora l'àrea que es va clavar a l'escaire. Va ser el 2 a 1, però l'alegria duraria ben poc. Dos minuts més tard, el conjunt del Baix Llobregat va empatar amb un altre golàs, en aquesta ocasió obra de Pereira. Al minut 85, de nou Pereira va xutar des de dins l'àrea per establir el 2 a 3 definitiu.



jabac, 2

Pol Celaya, Calvo (Gómez, m. 80), Marc Celaya, Tenorio, Romo, Carrasco (Estruch, m. 49), Bellari (Pérez, m. 80), Gómez (De la Rubia, m. 66), Torres (Mauri, m. 46) Arnau, m. 50)), Monchu i Mateos.

UD CORNELLÀ, 3

Mourin, Blanco (Urbina, m. 70), Martín, Guerrero, Rayo, Jiménez, Pereira (Alfaro, m. 88), Zaid (Jodar, m. 70), Baldrich (Pardilla, m. 88), Carmona (Thymos Nikitas, m. 74) i Sanmartí.

Àrbitre. Gonzalo Romero Freixas.

Gols. 0-1, m. 2, Sanmartí; 1-1, m. 8, Monchu de penal; 2-1, m. 60, Guitart; 2-2, m. 62, Pereira; 2-3, m. 85, Pereira.