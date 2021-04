Carla Domínguez, tota una màquina de batre rècords

Atletisme

14.04.2021 | 04:00

Amb només 17 anys, l'atleta terrassenca Carla Domínguez s'està convertint en tota una especialista a batre rècords. L'esportista de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS) s'acaba de proclamar campiona d'Espanya sub-20 en la prova dels 5.000 metres llisos a la competició celebrada a la localitat alacantina de Torrevieja. En una esplèndida cursa, l'egarenca va aconseguir un magnífic temps de 16'09". Va dominar de principi a fi. Es tracta del tercer títol que aconsegueix aquest any la jove atleta en la categoria sub-20. En els darrers mesos ja s'havia proclamat campiona d'Espanya de cros a Getafe i també dels 3.000 metres llisos en pista coberta a Antequera. A Torrevieja va completar la seva extraordinària trajectòria amb una medalla d'or en els 5.000 metres llisos del Campionat d'Espanya. Li va treure 44 segons a la segona classificada, María Forero.

Aquest darrer triomf té diverses derivades. Suposa la segona millor marca sub-20 de la història, per darrere dels 15'49" d'Angelines Rodríguez, que data de l'any 1988. Es tracta també de la millor marca catalana absoluta en els darrers cinc anys. És també el rècord de Catalunya sub-20 i sub-23, així com la plusmarca dels campionats. Amb aquests 16'09", l'atleta egarenca de la JAS ha aconseguit la mínima europea i mundial de la categoria sub-20, així com la mínima europea sub-23. La terrassenca lidera actualment el rànquing europeu de la seva categoria i és la segona del rànquing mundial.

La plusmarquista terrassenca està molt satisfeta de les tres victòries que ha encadenat. "Sens dubte, aquesta temporada està sent la millor de la meva vida fins al moment. I ha estat gràcies al meu entrenador, Albert Parreño, que ha confiat en mi en tot moment; i també a les persones més properes, que han estat recolzant-me en els moments més durs".

Mesos d'alegries

Domínguez afegeix: "Aquests mesos m'estan portant moltes alegries. Aquest or ha arribat després d'haver aconseguit les victòries en el Campionat d'Espanya de cros sub-20 a Getafe i en el Campionat d'Espanya de 3.000 metres en pista coberta sub-20 a Antequera".

L'egarenca encarava aquests 5.000 "amb moltes ganes i amb l'objectiu d'aconseguir les mínimes europea i mundial. Analitza així la cursa: "Amb l'Albert, havíem treballat molt. Sabia com havia d'executar la carrera des del primer segon. Això va fer que em trobés en solitari des dels primers metres. Vaig ser molt regular durant tota la cursa. Així i tot, no m'esperava per res la marca de 16'09" que vaig endur-me, ja que la nostra idea era estar al voltant dels 16'30" si tenia un bon dia. La veritat és que estic molt contenta i agraïda per tot el suport que estic rebent. És molt satisfactori sentir-se tan estimada", assenyala.