Un gol providencial de Pau Petchamé salva el CD Terrassa

Hockey. Divisió d'Honor masculina

13.04.2021 | 04:00

Pocs gols hi haurà en aquesta lliga tan valuosos com el que va anotar l'encara juvenil Pau Petchamé per al CD Terrassa al camp del FC Barcelona. Ja amb el temps exhaurit, Jan Lara va llançar un penal-córner, el porter va aturar la bola amb el guant i el jove Pau Petchamé va establir un empat que gairebé certifica la permanència del conjunt que prepara Ramon Rius a la màxima categoria del hockey espanyol. Els de Les Pedritxes van empatar a tres gols al Pau Negre i el Jolaseta va copiar-li el resultat al Martí Colomer. Els egarencs mantenen els tres punts d'avantatge i tenen guanyat el "goal-average" particular. Si no hi ha sorpreses en les dues jornades que queden, el CD Terrassa se salvarà però haurà de disputar amb tota seguretat la promoció de permanència davant del segon classificat de la Divisió d'Honor "B", en aquests moments l'Atlético San Sebastián. Si diumenge, el Jolaseta perd amb el Club de Campo, el CD Terrassa estarà ja matemàticament salvat.

Una gran remuntada

El primer temps del Barça-Terrassa va ser equilibrat i va acabar amb 1 a 1. Els quatre gols restants van arribar als nou darrers minuts. Els blaugrana, entrenats per l'egarenc Pol Garrido, es van avançar fins al 3 a 1, però dos gols dels homes de Rius en els quatre minuts finals van permetre empatar a tres. Francesc Roset va retallar distàncies al minut 66, jugant ja el CD Terrassa sense porter, i Pau Petchamé va aconseguir un punt d'or en rematar la darrera jugada del partit després que es llancessin dos penals seguits.

FC BARCELONA, 3

Andreas Rafi, Sergi Martínez, Delás, Herrero, Andreas Rafi, Dassen, Roca, De la Maza, Terraza, De Leeuw i Gonzalo, equip inicial, Garriga, San Martín, Blanch, Serrat, Gallego i Joan Martínez.

CD TERRASSA, 3

Calvache, Vericat, Galí, Bosque, Avellaneda, Bach, Jan Lara, Edu de Ignacio-Simó, Tubio, Petchamé i Miralles, equip inicial, Marc Lara, Isaac de Ignacio-Simó, Bretones, Colomer, Roset i Carnicer.

Àrbitres. Van dirigir el partit els col·legiats Jordi Puig i Paul Salvati. Van ensenyar una targeta groga al jugador local Eduard Garriga.

Gols. 1-0, minut 8, Andreas Rafi de penal-córner; 1-1, minut 11, Edu de Ignacio-Simó; 2-1, minut 61, Jip Dassen; 3-1, minut 64, Andreas Rafi de penal-córner; 3-2, minut 66, Francesc Roset; 3-3, minut 70, Pau Petchamé de penal-córner.