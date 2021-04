Contundent derrota d'un Handbol Terrassa que no aixeca cap

Handbol. Primera Divisió Estatal

13.04.2021 | 04:00

Continua sense reaccionar l'Handbol Terrassa, que va perdre per un escandalós marcador de 42 gols a 23 a la pista del Balonmano La Roca. En les tretze darreres jornades de lliga, el conjunt que prepara Xavi Font ha sumat només tres punts gràcies a sengles empats. Els deu partits restants han acabat amb deu derrotes. La situació comença a ser preocupant per a un conjunt terrassenc que no es pot permetre massa més errors en les sis jornades que queden per tancar l'exercici. Continua estant a només tres punts de distància de les posicions de descens. De moment l'està afavorint la circumstància que els dos últims classificats segueixen sense sumar punts.

L'inici de partit dels terrassencs a La Roca del Vallès va ser molt dolent. No van saber-se defensar amb contundència i tampoc van estar encertats en tasques ofensives. Van encaixar un parcial de 5 a 0 que els va fer anar a remolc a partir de llavors i fins al final de l'encontre. La diferència en el marcador es va mantenir invariable fins al descans, al qual els terrassencs van arribar perdent per sis gols de desavantatge (21-15). La superioritat dels amfitrions era manifesta. Tot i que no parava d'intentar-ho, l'Handbol Terrassa no aconseguia dominar el joc. El Balonmano La Roca continuava escapant-se en el marcador.

Mal segon temps

Lluny de millorar, a la segona part les coses van anar a pitjor per al conjunt que entrena Xavi Font. En tota la segona part, els egarencs només van ser capaços d'anotar vuit gols, mentre que els del Vallès Oriental van mantenir intacta la seva productivitat ofensiva. Van marcar a la segona part els mateixos 21 gols que a la primera. De mica a mica, els dos equips s'anaven distanciant en el marcador. Quan faltaven deu minuts, el lluminós assenyalava un ja irremuntable 36 a 20. Els locals van mantenir el seu bon joc ofensiu, mentre que l'Handbol Terrassa, gairebé sense voler-ho, es va deixar anar i va encaixar una de les derrotes més contundent de la temporada. Va perdre per dinou punts de diferència, una derrota que cal oblidar ben aviat.



BALONMANO LA ROCA, 42

González, Catafal (2), Sánchez (8), Hernández (7), Casas (1), Blanes (7), Bernad (1), Camprubí (2), Manzano (5), Óscar Castillo (4), Guillem Castillo (1), Navarro (3) i Gesa (1).

HANDBOL TERRASSA, 23

Pejcinovic, Raya, Cristian Serrano (3), López (6), Navarro (1), Encinas (2), Ferrer, Guil (3), López (1), Subirana (3), Martorell (1), Carles Serrano (3), Molina, Hoyos, García i Riera.

Àrbitres. Adrian Aroca Vidal i Vlad Virgil Cocinschi.

Parcials cada 5 minuts. 5-0, 7-2, 11-5, 15-9, 18-11, 21-15, descans, 25-16, 27-18, 32-18, 36-20, 38-21, 42-23.