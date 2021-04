Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

12.04.2021 | 20:24

Triomf ajustat del CN Terrassa a la piscina del CN Sant Andreu en el matx corresponent a la catorzena jornada de la Divisió d'Honor. Els egarencs no ho van tenir gens fàcil per doblegar a un rival que no es va rendir en cap moment. Amb aquesta victòria, el conjunt que prepara Dídac Cobacho continua a la tercera posició de la taula classificatòria.

En el primer quart hi va haver diferents alternatives, però el conjunt terrassenc va saber contrarestar els avantatges que anava aconseguint l'equip local. Al final d'aquest període, els de Cobacho dominaven per 3 a 4.

El ritme golejador va decaure en el segon quart i van ser les defenses i els porters els que va estar més encertats durant aquest període de joc. Tot i això, els terrassencs van poder arribar al descans amb dos gols de renda (4-6), tot i que van disposar d'un penal que el porter local va aturar a Alegre.

Un gol visitant

En el tercer quart, un gol de Gutiérrez semblava encarrilar la victòria pel CN Terrassa, però els locals no havien dit la seva última paraula i van aconseguir empatar i afrontar el darrer quart amb garanties. En el decisiu període, el CN Sant Andreu va intensificar la seva pressió i va aconseguir empatar a set gols. Gutiérrez, finalment, va decantar la balança pels terrassencs.