El Terrassa venç 2-1 el Cerdanyola i se situa a dos punts de l'ascens directe

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

11.04.2021 | 19:00

Pas de gegant del Terrassa FC de cara a l'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. Els futbolistes de Juanjo García han iniciat la fase d'ascens amb una valuosa victòria a l'Estadi Olímpic davant del Cerdanyola FC per 2 gols a 1. Gràcies a aquests tres punts, els terrassistes han passat d'estar a cinc punts de les posicions d'ascens a quedar només a dos. L'Europa lidera el grup amb 47 punts, seguit de Cerdanyola, Vilafranca i Girona "B" amb 40. El Terrassa segueix cinquè amb 38 punts, per davant del Granollers, que en té 33.

Després d'algunes arribades del Cerdanyola, el Terrassa FC ha reaccionat, tot i que el Cerdanyola s'ha mantingut sempre com un bloc molt sòlid, tant en atac com en defensa. En una de les primeres aproximacions terrassistes, Àlex Fernández ha provocat un penal que ell mateix s'ha encarregat de transformar en l'1 a 0. El joc dels terrassistes no ha tingut continuitat i al minut 29, els de Toni Carrillo han demanat penal per una caiguda de Servetti dins de l'àrea. La jugada ha quedat en no res. Quan faltaven cinc minuts per tancar el primer acte, Pitu ha aprofitat una badada defensiva dels locals per retallar dins l'àrea i batre Ortega de xut creuat arran de pal.

A la segona meitat, el duel ha continuat sense un dominador clar. Els de Juanjo García, però, han buscat en tot moment el tercer gol. No ha arribat, però els de Toni Carrillo tampoc no han inquietat massa els locals. Al minut 51, el lateral esquerre Lucas Viña ha fet el 2 a 1 definitiu en rematar amb potència venint del darrera una acció de Josu. Una rematada alta de Jaume Pascual al minut 64 i un tir al pal del balear al 71 que li han tret després sota pals a Albert López haguessin pogut augmentar l'avantatge. Els minuts han anat passant i els tres punts han estat un fet.