El derbi acaba amb un 2 a 2 que no satisfà ningú

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

11.04.2021 | 15:19

El derbi terrassenc ha acabat en taules. L'Atlètic i el Club Egara s'han repartit amb justícia els punts d'un partit que tots dos conjunts estan convençuts d'haver merescut guanyar. Els de Can Salas mantenen els sis punts d'avantatge amb relació a l'Egara. Els dos primers quarts han estat equilibrats, amb domini de l'Egara i contracops de l'Atlètic. Pau Quemada ha obert el marcador de penal-córner en la darrera jugada del segon període. Ha jugat el seu darrer partit a casa, igual que els seus companys Quico Cortès, Josep Romeu i Marc García-Chicote. L'Egara els ha rendit homenatge just abans del partit.

Els altres dos equips que lluitaran pel títol, Club de Campo i Polo, han empatat també a dos gols a Madrid. Quan falten només dues jornades per tancar la lliga regular, l'Atlètic segueix líder amb 49 punts, seguit del Club de Campo amb 48, el Club Egara amb 43 i el Polo amb 42. Només queden per decidir els dos emparellaments per a les semifinals de l'1 de maig a Can Salas.

Ja al tercer quart, l'Atlètic ha sortit a buscar un empat que no ha arribat fins al darrer temps, quan el derbi s'havia convertit en un magma de targetes, protestes i superioritats numèriques. Joan Tarrés ha empatat a un amb un golàs de revés al minut 60. El derbi ha embogit i quan faltaven tres minuts per acabar, Marc Boltó ha fet l'1 a 2 pels de Can Salas. Quan quedaven menys de dos minuts, però, Pau Quemada ha decidit que no volia acomiadar-se del seu camp perdent i ha establert, també de penal, el 2 a 2 definitiu. Ambdós contendents s'han citat per a la "final four" de l'1 i 2 de maig a Can Salas.