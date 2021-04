Ajornat el derbi femení pel positiu d'una jugadora de l'Atlètic

El derbi de Les Pedritxes, ajornat per un cas de Covid.

El derbi de Les Pedritxes, ajornat per un cas de Covid.

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

11.04.2021 | 13:48

El derbi de l'avant-penúltima jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina que havien de disputar aquest migdia a Les Pedritxes el CD Terrassa i l'Atlètic ha estat ajornat. En els controls de darrera hora, una jugadora del conjunt de Can Salas ha donat positiu. Seguint el protocol Covid de la Federació Espanyola, el derbi terrassenc s'ha hagut d'ajornar. El duel era fonamental per a les opcions de permanència de les jugadores de Can Salas. L'equip s'ha posat en quarantena i es desconeix quan podrà tornar a jugar.