El Terrassa, obligat a vèncer el Cerdanyola per mantenir les opcions d'ascens

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

10.04.2021 | 04:00

Arriba l'hora de la veritat per al Terrassa FC, que en poc més d'un mes es jugarà totes les seves opcions per ascendir de categoria. Si vol jugar la temporada vinent a la Segona Divisió de la Real Federación Española de Fútbol, el conjunt que prepara Juanjo García ha de començar la lligueta d'ascens guanyant demà a les 17 hores el Cerdanyola a l'Estadi Olímpic. El conjunt vallesà va finalitzar com a líder del subgrup "B" amb 40 punts, cinc més que un Terrassa que arriba a la decisiva segona fase en una situació delicada.

Malgrat tot, si una cosa tenen clara els jugadors i l'entrenador del Terrassa és que tenen com a mínim sis finals per endavant i que ho donaran tot per acabar entre els dos primers. Saben bé que no depenen d'ells mateixos, ja que tenen quatre rivals per davant, però hi haurà enfrontaments directes i tot és, encara, possible. Des del club s'apel·la a la confiança i a l'optimisme.

Pensar en gran

Un triomf deixaria els terrassistes a només dos punts dels cerdanyolencs, mentre que una derrota els allunyaria a vuit punts, una distància gairebé insalvable, tenint en compte a més que l'Europa comença aquesta segona fase com a líder provisional amb 44 punts, ni més ni menys que a nou dels terrassistes. La pressió serà el principal enemic d'un Terrassa que necessita calma i tranquil·litat per sumar els tres punts. De nou amb l'ajut dels seus aficionats, l'equip intentarà donar el millor d'ell mateix per sumar tres punts que canviarien radicalment la situació. Juanjo García i els seus homes estan convençuts que aquest gir de timó és tant imprescindible com necessari. De totes maneres, ningú no perd de vista que fins i tot acabant en la darrera posició en aquesta segona fase, l'equip estaria a només tres partits, a només tres victòries de fet, de pujar de categoria.

El Terrassa FC afronta el primer dels sis partits d'aquesta fase d'ascens directe amb l'única baixa del lateral dret Luna, que pateix una petita estrebada muscular al recte anterior de la seva cama dreta. Hi ha dos jugadors més que seran dubte fins a darrera hora. Un d'ells és el també lateral dret Salva Torreño, un dels tres futbolistes de la plantilla que ha estat sempre titular, juntament amb Lucas Viña i Jaume.

Salva arrossega un cop molt fort en un dit del peu, que podria tenir tancat. Sembla bastant poc probable que pugui alinear-se demà. El japonès Akito també és dubte, tot i que està gairebé recuperat de l'elongació muscular que li ha impedit participar en els darrers partits del campionat.

Un gran cerdanyola

Juanjo García té clar com jugarà el Cerdanyola de Toni Carrillo, tot i que no considera que sigui un equip que practiqui un futbol massa directe. "Hem de tenir molt en compte el Cerdanyola. Ha estat campió del seu subgrup i ha sorprès tothom. Tenen un model futbolístic molt clar i consolidat de fa anys. Suposo que ens pressionaran a dalt i ens tocarà treballar molt per treure bé la pilota", comenta. A la plantilla cerdanyolenca hi juga l'exfutbolista terrassista Nils Puchades, així com jugadors de la qualitat de Juan Sosa, Rubén o Aliaga.