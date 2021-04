Primer assalt per al San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

10.04.2021 | 04:00

El San Cristóbal debuta diumenge a les 12 hores i al Municipal de Ca n'Anglada, a la segona fase de la lliga de la Tercera Divisió, que el pot conduir a lluitar per la darrera plaça d'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. El conjunt que prepara el tècnic Oliver Ballabriga afronta aquest primer compromís rebent a la FE Grama amb l'única baixa de Chechu, lesionat.

"Arribem amb molta ikl·lusió i després dels dies de festa s'ha vist a l'equip amb ganes de començar una altra lliga en què tenim possibilitats de fer història", manifesta el tècnic dels parroquials que, avisa que "sabem que els partits seran molt complicats, però tenim moltes ganes de jugar i de començar guanyant".

jugadors de nivell

Ballabriga explica que "a la FE Grama l'hem vist en vídeo i també els vam seguir al camp del Granollers" i explica que el rival de demà "té jugadors de nivell de categories més altes" i afegeix que "és un equip molt complet, amb jugadors molt perillosos en atac". Ballabriga, pel que fa a la part defensiva del contrincant de diumenge, diu que "és cert que ha rebut més gols que nosaltres, però defensa força bé i controla bé el joc aeri". A més, assenyala que la FE Grama "sap replegar-se bé i no necessita molta possessió per fer ocasions i crear perill". Preveu, doncs, que "serà un partit difícil contra un molt bon equip". Tot i que la classificació d'aquesta segona fase de la competició, el San Cristóbal té quatre punts més que els de Santa Coloma, no ho veu com a determinant.

"Crec que d'aquí dos o tres partits, els punts d'avantatge que tinguis sí que tindran importància, però ara no influeix". Ballabriga preveu una segona part de la Lliga on "estarà tot molt igualat i nosaltres volem sumar tots els punts possibles i estar el més ben classificat possible al final de la Lliga".