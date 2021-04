Només 325 espectadors podran gaudir del derbi en directe

Les graderies del Pla del Bon Aire no estaran buides.

Hockey. Divisió d'Honor masculina

10.04.2021 | 04:00

El color que donen les aficions en aquesta mena de partits és un dels factors que més contribueixen a fer ambient. A causa de les exigències del Procicat, en aquest Egara-Atlètic es restringirà l'accés d'aficionats a les graderies del camp del Club Egara. El club permetrà l'accés a només 325 aficionats, entre ells familiars dels propis jugadors, que hauran d'apuntar-se prèviament en una llista. L'Atlètic ha rebut 50 entrades, que repartirà entre la directiva i els pares i mares dels jugadors. L'accés a les graderies es farà per la zona de jocs i no es permetrà entrar al camp a cap persona que no estigui convenientment acreditada. Es podrà entrar a partir de les 11.30.