El derbi més apassionant es juga diumenge

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

10.04.2021 | 04:00

Acabar primer de la fase regular té premi: jugar la propera edició de l'Euro Hockey League. Aquest és l'objectiu que s'han fixat els dos conjunts terrassencs que disputaran la "final four" de Can Salas els dies 1 i 2 de maig. També hi opten el Club de Campo madrileny i fins i tot el Polo barceloní. Aquest és el principal al·licient d'un derbi terrassenc que no necessita al·licients per ser el partit més atractiu de la jornada i gairebé de tota la competició. Un Egara-Atlètic és sempre un partit especial, un duel en què els dos únics equips d'Espanya que juguen només amb gent de casa es barallaran dins del terreny de joc per l'honor de batre el rival. Els tres punts, per bé que importants, passen a tenir un paper més aviat secundari en aquesta mena de duels.

Els derbis no tenen, per definició, favorits. A la primera volta, els dos contendents van empatar a tres gols a Can Salas. Qui guanyi demà a les 13 hores s'endurà també, per tant, el "goal average" particular, que pot esdevenir essencial en cas d'empat a punts en les dues darreres jornades. Curiosament, els dos equips tenen els mateixos dos rivals en les dues darreres jornades: el CD Terrassa i el FC Barcelona, dos conjunts als quals haurien de superar sense massa problemes.

Agafant la calculadora

Després de guanyar ahir al vespre el seu duel ajornat a Santander, el Club Egara arriba al derbi tercer amb 45 punts. L'Atlètic ocupa la posició de líder amb 48, de manera que un triomf dels locals deixaria tots dos equips empatats a 48 punts, amb el permís d'un Club de Campo que aspira també al lideratge. Una victòria a domicili de l'Atlètic, per contra, el deixaria a sis punts de distància de l'etern rival. I un empat ho deixaria tot com està, amb tres punts d'avantatge per a l'Atlètic.

"No cal motivar a ningú per a aquests partits. A nosaltres ens penalitza molt haver hagut de viatjar a Santander, però ells també venen de jugar a Amsterdam. L'Atlètic té una gran plantilla. Cap dels dos equips es deixarà res i segur que es veurà un gran partit", assenyala Ramon Sala, entrenador d'un Club Egara que vol sumar enguany el doblet després d'haver guanyat la Copa del Rei a València.

Xero Gasol, tècnic de l'Atlètic, assevera: "Serà molt complicat. Ells juguen a casa, però pot passar qualsevol cosa. L'Egara és l'equip que millor competeix en aquesta lliga. Estem obligats a fer el millor partit de l'any. Estic convençut que es veurà un gran partit. Tots dos pensarem només a guanyar. Els derbis són sempre partits especials". Als de Can Sala només els queda la lliga per aixecar un títol enguany.

El Club Egara té les baixes segures del migcampista Gerard Clapés, que no tornarà fins dilluns als entrenaments, i del davanter Xavi Gispert. Els defensors Àlex Gil i Josep Romeu segurament jugaran. Pel que fa a l'Atlètic, Pepe Cunill és l'única baixa en el conjunt de Xero Gasol. A la semifinal de l'EHL se li va obrir la cicatriu als isquiotibials, però s'espera que pugui arribar a jugar la "final four" de Can Salas.