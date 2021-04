El derbi CD Terrassa-Atlètic centra l'interès de la jornada

Hockey. Divisió d'Honor femenina

Sergi Estapé

10.04.2021 | 04:00

CD Terrassa i Atlètic seran els protagonistes destacats de la jornada d'aquest cap de setmana de la Divisió d'Honor femenina. Les Pedritxes serà aquest diumenge, a partir de les 12.30 hores, l'escenari d'un derbi en el qual cap dels dos equips pot cedir ni un punt, encara que són les de Can Salas les que, d'entrada, tenen més urgències, ja que estan en places de descens directe. Els dos tècnics podran disposar de totes les seves jugadores.

Litus Ullés, tècnic del CD Terrassa, recorda que "els derbis dels últims anys han acabat en empat o amb victòries molt ajustades" i, tot i que admet que és l'Atlètic "qui s'hi juga més", adverteix que "nosaltres no ens podem relaxar". Preveu un encontre "disputat i molt competit" i avisa que les de Can Salas "estan fent bons partits a la segona volta i han tret bons resultats" a camps complicats. Per Ullés, l'Atlètic, en la segona part de la Lliga, "ha fet un pas endavant" i, per tant, el seu equip "no pot abaixar la guàrdia". Del rival de demà destaca "la seva bona defensa" i també elogia "el seu contraatac".

Jordi Flo, entrenador de les visitants, per la seva banda, té molt clar que el derbi "no serà gens fàcil" i explica que "està tot molt ajustat a la classificació, i cap equip es pot despistar". Creu que el CD Terrassa té dos al·licients, ja que si guanya, "no baixarà posicions a la classificació i, en canvi, pot pujar-ne", depenent dels altres resultats.

Flo assegura que "la pressió és per nosaltres perquè ens hi juguem més. És un noval final per a nosaltres i són tres punts d'or". Del conjunt de Les Pedritxes destaca el seu joc col·lectiu, però li preocupa també "la qualitat individual de jugadores com la Clara Ycart o la Júlia Pons, que si porten el pes del partit i sobresurten, fan que els seus resultats siguin positius". Confia, en aquesta ocasió "la mala sort que estem tenint de cara a porteria".

Visita al júnior

L'altre representant del hockey local, l'Egara, visitarà el Júnior, segon classificat i un dels aspirants al títol de Lliga. Albert Massaguer, tècnic de les del Pla del Bon Aire, continua sense poder disposar de Carla Gómez, que es recupera d'una lesió. "No és el rival més fàcil, però la nostra idea és anar a sumar".

Massaguer opina que els de Sant Cugat del Vallès "gestionen molt bé els tempos dels partits i juguen de manera vertical i són un conjunt molt potent". La clau considera que pot estar en "saber parar les seves jugadores importants". El tècnic de l'Egara assegura que "si juguem amb molta intensitat, el Júnior no se sent còmode" i demana "ser sòlides en defensa i aprofitar les oportunitats" de gol que puguin tenir.