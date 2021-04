El CN Terrassa visita aquesta tarda el CN Sant Andreu

Waterpolo. Divisió d'Honor masculina

10.04.2021 | 04:00

El Club Natació Terrassa afronta aquesta tarda la catorzena jornada de la Lliga de la Divisió d'Honor masculina, i ho fa visitant al CN Sant Andreu, a partir de les 16 hores de la tarda. Els de Dídac Cobacho, que ocupen el tercer lloc del seu grup i han sumat setze punts fins ara, s'enfronten al cinquè classificat, i que només ha sumat tres punts. Aquest serà el quart enfrontament entre els dos equips de les últimes setmanes i, el tècnic dels egarencs, és conscients que el d'avui no tindrà res a veure amb els anteriors, on el CN Terrassa va imposar-se.

"La lliga i la Copa Catalunya són dues competicions diferents. Vam plantejar-nos la Copa Catalunya més com un banc de proves i vam alinear jugadors joves i la distribució de minuts entre els jugadors no va ser l'habitual", manifesta Cobacho. L'entrenador del CN Terrassa assegura Que "no és el mateix que enfrontar-se en una sèrie de "play off", per exemple, quan els dos equips sortim amb tot. Són partits que ens han anat bé per mantenir el to competitiu, si bé és cert que m'hagués agradat variar de contrincant".

Sense confiances

Tot i haver guanyat en els tres enfrontaments anteriors d'aquesta temporada, Cobacho no vol excessos de confiança. "Malgrat aquests resultats, el Sant Andreu és un rival perillós. Està fent una gran temporada, i és cinquè de la lliga, una posició a la qual possiblement no aspirava" recorda. A més, explica que el rival d'avui "ha plantat cara al Barcelona, ha guanyat al Mediterrani i, en la primera fase, va desfer-se del Mataró. No s'hi val a badar. El partit és clau per a nosaltres".

Cobacho analitza les novetats principals del contrincant d'avui, com el porter Diego Tébar, de qui assegura que "els està aportant molta seguretat", l'esquerrà Víctor Cabanas, "bon assistent", i Ignasi Bargalló, "capaç de marcar gols en moments compromesos".