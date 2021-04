El CD Terrassa, obligat a guanyar al Pau Negre

Hockey. Divisió d'Honor masculina

Jordi Guillem

10.04.2021 | 04:00

Quan falten tres jornades per tancar la lliga regular, el CD Terrassa continua lluitant per escapar de la posició de promoció de permanència que ocupa actualment, i fonamentalment per no acabar avant-penúltim i baixar directament. Els homes de Ramon Rius tenen tres punts més que el Jolaseta, però pitjor calendari. Avui visiten un FC Barcelona amb el qual van empatar a tres gols a Les Pedritxes a la primera volta. I en les dues darreres jornades reben consecutivament a casa el Club Egara i l'Atlètic.

Per la seva banda, els bascos visiten avui un Línia 22 que ha perdut ja la categoria, reben diumenge vinent el Club de Campo i tanquen la lliga al camp d'un Giner de los Ríos que està també virtualment descendit. "Guanyar al Pau Negre és fonamental per a nosaltres. Ens queden tres partits molt complicats i no depenem de nosaltres. Tocarà lluitar fins al final", diu Ramon Rius, entrenador del CD Terrassa.

Sanció de 6 partits a Oriol Garreta

El davanter Oriol Garreta complirà demà al Pau Negre el primer dels sis partits amb què va ser sancionat la darrera jornada davant del Jolaseta per "parlar" amb els àrbitres al final del partit. No podrà tornar a jugar aquesta temporada, ni en una hipotètica promoció de permanència. Xavi Lara no estarà convocat.

Per la seva banda, el Línia 22 podria donar un cop de mà al CD Terrassa guanyant el seu rival per evitar el descens directe, el Jolaseta. Els de Fernando Consul es prenen els tres partits que els queden com "els millors entrenaments possibles abans de tornar a la Divisió d'Honor "B" la propera temporada", en paraules del seu entrenador. L'interior Javier Bernechea i Pau Galy seran baixa en el darrer partit del Línia 22 a casa a la màxima categoria.